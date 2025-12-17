La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció en las primeras horas del martes mediante una publicación en su cuenta de X que “ya está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”.

En el contexto de la enorme crisis política que se vive en el país centroamericano, donde el 30 de noviembre se realizaron elecciones, pero todavía no se conocen los resultados, la mandataria dijo contar con información de inteligencia que indica que el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado por una corte estadounidense a 45 años de cárcel por tráfico de drogas, pero que recientemente fue indultado por el presidente Donald Trump, planea retornar al país para proclamar al nuevo mandatario.

Ante esta situación, Xiomara Castro llamó a la población a manifestarse. “Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, sostuvo la líder del partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre).

El conteo a cargo del Consejo Nacional Electoral está detenido desde hace días, pero en la carrera presidencial marcha primero el candidato del derechista Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, quien cuenta con el apoyo explícito de Trump y aventaja al también derechista Salvador Nasralla, postulante del Partido Liberal. Tercera, muy lejos de Asfura y Nasralla, se ubica Rixi Moncada, que era la candidata del oficialismo. Al igual que Asfura, el expresidente Hernández pertenece al Partido Nacional.

De acuerdo con lo que informó el diario El Heraldo de Tegucigalpa, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández, dijo este martes que “aquí no va a haber ningún golpe”, y que la fuerza que él comanda garantizará que haya un cambio de mando el 27 de enero del año que viene. “Así que no debe haber preocupación, a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas [Xiomara Castro] le digo que tenemos la lealtad hacia ella de nuestra institución y vamos a hacer prevalecer la Constitución de la República”, agregó el militar.

Mientras tanto, desde Estados Unidos la congresista del Partido Republicano María Elvira Salazar, de origen cubano, escribió en su cuenta de X que “el pueblo hondureño ya habló, y su mensaje fue claro y contundente”. “Honduras no quiere a los Zelaya ni al socialismo de Libre. La voluntad popular se expresó en las urnas y debe ser respetada”, posteó Salazar, quien es la presidenta del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos.

Por su parte, la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades electorales hondureñas a iniciar “de inmediato” el escrutinio especial de las elecciones generales, que sufrieron retrasos que el organismo continental consideró “injustificables”, si bien no cuestionó la legitimidad de los comicios.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por Xiomara Castro de un posible “golpe” de Estado en el país, y subrayó que siempre estará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de “injerencismo” o intervención externa.

“Estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores […] Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por la presidenta hondureña, de acuerdo con lo que consignó Efe.

Sheinbaum indicó que su gobierno mantiene comunicación diplomática sobre el tema y reiteró que la política exterior de México se rige por el respeto a la soberanía de los pueblos. “Siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención”, enfatizó la líder izquierdista.