Recuento oficial de las elecciones presidenciales de Honduras, el 2 de diciembre, en el Centro de Cómputo y Proyección de Resultados del Centro Nacional Electoral en Tegucigalpa.

Todavía sigue sin conocerse el ganador de las elecciones presidenciales que se realizaron en Honduras el domingo 30 de noviembre. El escrutinio se detuvo el viernes, cuando, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), se había procesado el 88,02% del total de actas.

De acuerdo a lo que informó la agencia Efe, hasta ese momento en el primer lugar figuraba el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asfura se imponía con 1.132.321 votos (40,19%), mientras que Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 votos (39,49%). La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre) estaba tercera con 543.675 votos (19,30%).

Pero este domingo uno de los integrantes del CNE, Marlon Ochoa, quien integra el órgano electoral en representación del oficialismo y está abiertamente enfrentado con las otras dos componentes de la entidad –Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette Alejandra López, del Partido Nacional–, denunció una alteración en el software del programa de conteo de votos.

Ochoa señaló varias inconsistencias en el sistema de transmisión de resultados, asegurando que “las bases de datos de los partidos políticos y el servidor del CNE no coinciden”. “Al menos 5.000 actas están divulgadas con resultados en cero”, expresó el funcionario al leer un listado de inconsistencias que habían sido notificadas por la empresa ASD, a cargo de la transmisión de resultados.

Según lo consignado por el diario local El Heraldo, Ochoa dijo además en la mañana del domingo en Tegucigalpa, que al navegar por el nivel de diputaciones en la página de resultados, no hay datos actualizados a nivel municipal y por centro de votación, por lo que, según él, “esta omisión representa un comportamiento fraudulento”.

También este domingo, pocas horas después de la denuncia de Ochoa, el CNE confirmó efectivamente que hubo un incidente de seguridad que comprometió la integridad del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, herramienta esencial para la divulgación de resultados en tiempo real.

El organismo señaló que la vulneración es considerada de carácter grave y, para seguir alimentando las suspicacias y los enfrentamientos dentro del CNE, señaló como responsable de la vulneración de datos a un empleado vinculado al despacho de Ochoa.

De acuerdo con un informe oficial fechado el sábado, el archivo con las contraseñas fue entregado a Leshter Adalid Mendoza Osorio con la finalidad de ser impreso.

Esta acción, de acuerdo a lo que expresaron las consejeras Hall y López, expuso la confidencialidad e integridad de los accesos al sistema, generando un riesgo que podría haber facilitado la visualización de datos sensibles y de privilegios administrativos dentro de la plataforma.

Por esta razón, tras constatar la vulneración, el órgano electoral ordenó la regeneración inmediata de todas las contraseñas correspondientes a los partidos Libre, Nacional y Liberal.

También determinó que las nuevas credenciales únicamente podrán ser entregadas directamente a los representantes oficiales de cada partido, sin participación del personal operativo del proveedor tecnológico ni de intermediarios políticos.

El CNE recordó a la empresa responsable del sistema su obligación contractual de mantener los más altos estándares de protección de datos y solicitó un informe detallado sobre la ejecución de las medidas correctivas adoptadas tras el incidente. Pero en este contexto de incertidumbre, los resultados que puedan emerger van a generar sospechas y, de hecho, en Honduras ya comenzó a plantearse la posibilidad de repetir las elecciones.