Familia de palestinos desplazados, en Deir El-Balah, Franja de Gaza, el 30 de diciembre de 2025.

El gobierno israelí anunció este martes que revocará la licencia para operar en Gaza a 37 organizaciones humanitarias, incluyendo Médicos Sin Fronteras (MSF), ActionAid y Oxfam, debido a lo que calificó como violaciones de las normas de seguridad y transparencia.

“La principal falla identificada fue la negativa a proporcionar información completa y verificable sobre sus empleados”, se expresa en un comunicado del Ministerio de Asuntos de la Diáspora.

“Las revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estaban involucrados en actividades terroristas, en particular, MSF”, declararon desde el Ministerio, de acuerdo a lo que consignó el diario israelí Haaretz.

“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida, la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, declaró el titular del Ministerio de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, según el periódico The Times of Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que el flujo de ayuda a Gaza no se verá afectado por el cambio, ya que las organizaciones no habían tenido permiso para enviar ayuda desde el anuncio del alto el fuego, en octubre.

MSF había declarado su negativa a cooperar con la Policía israelí, ya que la ley francesa le prohibía proporcionar información sobre su personal. El grupo fue fundamental para las labores humanitarias en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, día en el que comenzaron los bombardeos sobre el territorio palestino en represalia al ataque de Hamas sobre Israel.

Desde MSF expresaron que todavía no recibieron ninguna notificación de parte del gobierno israelí, pero enfatizaron que su salida del territorio gazatí tendrá duras consecuencias para la población.

“Si MSF pierde el acceso a Gaza en 2026 por decisión de las autoridades israelíes, una gran parte de la población de Gaza perderá el acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital. Las actividades de MSF llegan a casi medio millón de personas en la Franja gracias a su apoyo esencial a un sistema de salud desolado”, expresaron en un comunicado desde la organización.

Cientos de trabajadores humanitarios patrocinados por los grupos de ayuda se encuentran actualmente en varias zonas de la Franja de Gaza. De acuerdo con la nueva directiva del gobierno israelí, las organizaciones deberán evacuar a su personal antes del 1° de marzo.