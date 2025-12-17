Un helicóptero sobrevuela el asentamiento israelí de Shilo, en la Cisjordania ocupada, el 14 de diciembre de 2025. Foto: Zain Jaafar / AFP

Este fue el año con mayor crecimiento de asentamientos israelíes en territorio palestino desde 2017, manifestó el coordinador especial adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Ramiz Alakbarov.

El funcionario le comunicó su preocupación al Consejo de Seguridad y señaló que en 2017 el organismo comenzó a llevar registro de este proceso.

Además de evaluar la “fragilidad” del cese del fuego en la Franja de Gaza y la situación extrema en la que viven sus pobladores, Alakbarov advirtió sobre lo que ocurre en otros territorios palestinos.

Subrayó que esta tendencia a la expansión de los asentamientos en territorio palestino es contraria al derecho internacional y que atenta contra la viabilidad de la solución de dos estados.

Recordó que la resolución 2334 del Consejo de Seguridad exige a Israel el cese de la colonización y que en julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva, no vinculante, en la que llamó a Israel a terminar con toda actividad de colonización y su presencia ilegal en territorio ocupado.

Alakbarov rechazó la decisión del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de aprobar, o en otros casos regularizar, 19 asentamientos en Cisjordania, incluso algunos que fueron evacuados en 2005, según citó la agencia Efe.

El funcionario advirtió también sobre el aumento de la violencia en ese territorio palestino, que incluye los ataques de colonos armados contra los pobladores del lugar, y reclamó el fin de estas agresiones.

También consideró “profundamente preocupante” que autoridades israelíes hayan entrado por la fuerza a un complejo de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este para incautar materiales y documentos.

Este miércoles, también la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina llamó a la comunidad internacional a actuar ante las “continuas violaciones coloniales de Israel”, que incluyen el ataque de colonos a civiles palestinos y sus propiedades, así como la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, la zona de la ciudad que los palestinos reivindican como capital de su Estado.

Nabil abú Rudeina, vocero del presidente palestino, Mahmud Abbas, denunció que estas acciones israelíes violan el derecho internacional y pidió que Estados Unidos y otros países “presionen” a Israel para que las detenga y también para que permita el ingreso de ayuda humanitaria en las cantidades que necesita la Franja de Gaza. Afirmó que ese territorio está en peligro de destrucción.

En cuanto a Cisjordania, señaló que “la situación es cada vez más peligrosa, complicada y enmarañada, lo que requiere una intervención efectiva de Estados Unidos para que cualquier visión que busque lograr estabilidad pueda ser exitosa, en línea con el plan de paz y estabilidad del presidente Donald Trump”, afirmó.

“Las políticas israelíes que destruyen los esfuerzos internacionales para detener la violencia requieren un trabajo serio para preservar la legitimidad internacional y el derecho internacional, que las autoridades de ocupación insisten en ignorar y desafiar”, agregó Rudeina.

Este mismo miércoles, en la madrugada, colonos israelíes escribieron proclamas contra Avi Bluth, el comandante del Ejército de Israel a cargo de Cisjordania, por decir que eran “intolerables” las crecientes agresiones de colonos en esa zona. Aunque el ejército suele respaldar a los colonos, Bluth dijo esas palabras en un momento en que la violencia se disparó, en coincidencia con la época de cosecha de aceitunas, que convoca a las familias palestinas de la zona.

En octubre y noviembre, las imágenes de ataques –entre ellas, una en la que se ve a un colono apaleando en la cabeza a una mujer palestina– recorrieron el mundo y causaron reacciones incluso de autoridades israelíes.

“Avi Bluth, no juegues con nosotros”, escribieron los colonos en una vivienda palestina. “Dejen de perseguir a los judíos”, decía otra pintada.

También las agresiones de colonos durante la recolección de aceitunas alcanzaron números récord este año. Fueron 236, según los registros de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 536 de acuerdo con la UNRWA, mientras que la Comisión de Resistencia contra la Colonización y el Muro del gobierno palestino contabilizó unas 750, informó Efe.

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Alakbarov señaló que los ataques de colonos contra palestinos “se han vuelto más frecuentes y violentos”, a menudo “con la presencia o el apoyo de las fuerzas de seguridad israelíes”.

Dijo que durante la temporada de recolección de aceitunas los olivos son “arrancados o quemados” por colonos y “toda la cosecha queda destruida”, publicó Europa Press. Son frecuentes las denuncias de robo de ganado y quema de propiedades, como vehículos o viviendas. “Estos ataques privan a las familias de medios de vida vitales y las ponen en riesgo de desplazamiento forzado. Las autoridades israelíes deben prevenir los ataques y exigir a los responsables que rindan cuentas”, reclamó Alakbarov.