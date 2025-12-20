Durante las cuatro horas y media que duró el programa de televisión Balance del año con Vladimir Putin, el presidente ruso habló a la población y respondió más de 80 preguntas, algunas de la prensa y otras enviadas por la población. Las consultas que se plantearían al presidente fueron recepcionadas desde el 4 de diciembre, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

Al hablar de la guerra en Ucrania, que Putin llama “operación militar especial”, el presidente ruso reclamó que se convoquen elecciones en ese país y que se respeten los intereses de Rusia.

“Estamos dispuestos a pensar en cómo garantizar la seguridad en caso de elecciones en Ucrania. Aunque sea, abstenerse de realizar ataques en la retaguardia el día de las elecciones”, dijo. Si bien Putin reclama esa votación, no prometió que una elección ponga fin a las hostilidades.

“Las autoridades en Ucrania deben ser de una vez por todas legítimas, y sin celebrar elecciones, esto es imposible”, dijo. En su opinión, Zelenski, a quien llama “dictador” porque debía haber convocado elecciones en 2024 pero las postergó por la guerra, aprovecha este contexto para eludir la votación. Según su argumento, de la misma manera en que Rusia organizó, con la guerra en marcha, elecciones presidenciales y regionales –lo hizo incluso en zonas de Ucrania que había ocupado–, Ucrania puede hacer lo mismo.

Putin también consideró que en caso de que se elijan nuevas autoridades en Ucrania, los ciudadanos de ese país que hoy viven en Rusia deberán estar habilitados a votar desde allí.

Continuando con las preguntas, el presidente ruso dijo: “¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes [los países occidentales] nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos”. Agregó: “Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este”.

“Estamos dispuestos a trabajar con ustedes –con Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos–, pero en pie de igualdad. Con la condición de que nos respetemos mutuamente”, dijo. Agregó que es un “disparate” decir que Rusia planea atacar a un país europeo una vez que termine la guerra en Ucrania.

El presidente dijo que su país está dispuesto a alcanzar un “acuerdo de paz”, pero que la pelota ahora está en la cancha de Ucrania y sus aliados europeos, según citó France 24.

Vidas perdidas

Putin se emocionó al relatar cómo soldados de diferentes regiones combaten en Ucrania y manifestó que “la búsqueda de los soldados desaparecidos [...] es un tema muy grave” en el cual el Ministerio de Defensa está actuando, informó la agencia Efe. “¿Qué hemos hecho? Se ha creado un centro de coordinación [...] y se han creado pequeños grupos sobre el terreno y un registro para la búsqueda de estas personas”, afirmó. Así, este año se redujo en 50% el número de soldados desaparecidos en combate, agregó.

El viernes Ucrania y Rusia intercambiaron cuerpos de soldados que murieron en combate en territorio controlado por el enemigo. Las autoridades ucranianas recibieron los cuerpos de 1.003 personas y se desconoce cuántos recibió Rusia. Ni Kiev ni Moscú suelen revelar su número de bajas, aunque diversas estimaciones las cuentan por cientos de miles en los dos bandos.

En julio The Washington Post informó que según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, casi un millón de soldados rusos murieron o sufrieron heridas en esta guerra que ya llevaba más de tres años, y esa cifra ascendía a 400.000 entre los ucranianos.

Señales y territorios

En su aparición pública del viernes, Putin dijo que vio indicios de que Ucrania está dispuesta a dialogar. “Vemos, sentimos y sabemos acerca de ciertas señales, lo que incluye a Kiev, sobre que ellos están dispuestos a entablar alguna clase de diálogo”, manifestó. Sin embargo, agregó que Ucrania no accede a abordar el asunto de los territorios en disputa.

Putin reclama que Ucrania se retire de regiones que Rusia anexionó en 2022, y afirmó que las tropas rusas lograrán “nuevos éxitos” en el avance territorial “antes de final de año”, en particular en el Donbás y en Zaporiyia.

Según cifras de Moscú, que otras fuentes relativizan, durante 2025 las fuerzas rusas tomaron más de 6.300 km² de territorio ucraniano, y desde que comenzó la guerra, en febrero de 2022, tomaron casi 94.000 km², casi una quinta parte del país.

Otro punto que abordó Putin el viernes, fue el de los activos rusos congelados por países europeos por la guerra. “Independientemente de lo que roben y cómo lo hagan, en algún momento tendrán que devolverlos”, advirtió.

Según el presidente ruso, medidas como esa causan una “pérdida de confianza en la Eurozona” para muchos países que guardan allí sus “reservas de oro”, en particular “los países productores de petróleo”. Afirmó que al ver lo que ocurre con los fondos rusos “empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes”.