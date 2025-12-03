Rafael Belaúnde, del partido Libertad Popular, después de una conferencia de prensa, en Lima, el 3 de diciembre de 2025.

El precandidato presidencial peruano por el partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde, sobrevivió el martes a un atentado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo personal por las calles del distrito de Cerro Azul en la provincia de Cañete, una de las diez que conforman el departamento de Lima.

El político no fue alcanzado por los balazos, pero, según se aprecia en las fotos que medios peruanos subieron en sus redes sociales, hubo al menos tres disparos que presuntamente efectuaron dos personas desde una moto y atravesaron el parabrisas del lado del conductor.

“No quisiera especular si es que esto tiene un carácter político o no y por eso instruí de que no exista nada de publicidad política en este momento. No quiero que se mezcle una cosa con la otra. Todos somos víctimas de la inseguridad ciudadana, este es un problema que nos atañe a todos y yo creo que también atañe a todos ser parte de la solución”, señaló el político en conferencia de prensa. Dijo que “no pensaría que tiene ninguna vinculación con la política”, sino que se relaciona a “la inseguridad ciudadana”, y reiteró, en varias oportunidades, su negativa a “especular”.

La Policía Nacional del Perú informó en su cuenta de X que a raíz del ataque activó el Plan Cerco en el lugar y aseguró que sus efectivos “se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables”.

Su comandante general, Óscar Arriola, dijo a Canal N que el ataque se dio durante “una actividad” que Belaúnde “realiza dos o tres veces por semana” en terrenos “que son de su propiedad y no se encuentran en litigio”.

“Cuando se disponía a salir del lugar para tomar una trocha que lo lleva hacia la Carretera Panamericana Sur es que ha aparecido esta moto y ha disparado contra el vehículo y contra él. Puede calcular hasta ocho o nueve disparos, pero lo cierto es que el investigador señala que hay cuatro”, aseveró.

Belaúnde devolvió el fuego. Durante la conferencia de prensa indicó que es propietario de dos armas y, en esta oportunidad, utilizó una Glock que actualmente está siendo periciada.

Dijo que “hacía pocos días había estado en el polígono de tiro”, por lo que “no tenía muchas balas”, pero disparó todas las que estaban abastecidas a través del marco del piloto, que según calculó “fueron siete u ocho”.

“La defensa personal es un derecho [...] Yo no voy a pedir nada excepcional, nada distinto. Espero que las pruebas balísticas se puedan realizar prontamente y me devuelvan mi arma”, indicó el postulante que competirá en las elecciones de abril a los medios de comunicación.

Rafael Belaúnde Llosa fue ministro de Energía y Minas en 2020 y es nieto del fallecido expresidente Fernando Belaúnde Terry, quien comandó el país de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985 durante los años más duros de la lucha armada contra Sendero Luminoso.

En su informe final de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que “el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de toda la historia de la República” y estimó que “la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69.280 personas”.

En la actualidad, según el tanque de pensamiento InSight Crime, “el aumento de los casos de extorsión y los préstamos ‘gota a gota’ están impulsando la inseguridad y han contribuido a un incremento del 36% en los homicidios en 2024”, además de que según el Sistema Informático Nacional de Defunciones entre enero y agosto de este año se han registrado 1.513 homicidios.

Fue en este contexto que la semana pasada asesinaron de siete balazos al abogado y postulante al Congreso por Juntos por el Perú Percy Ipanaqué Navarro, en Castilla, en el departamento de Piura, en el norte del país.