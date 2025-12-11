Captura de un video publicado por la fiscal general Pam Bondi en su cuenta X, el 10 de diciembre, muestra la ejecución de una orden de incautación de un barco petrolero frente a las costas de Venezuela.

Este jueves, desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió a la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de militares estadounidenses anunciada en la noche del miércoles por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Lavrov comentó que las fuerzas de Washington “abordaron la cubierta del petrolero, acusándolo de transportar crudo, cuya venta está prohibida”.

El jefe de la cancillería del Kremlin agregó que por el momento hay poca información adicional al respecto y recordó, además, que la petrolera estadounidense Chevron “opera en Venezuela y compra petróleo venezolano”. “Y qué volúmenes ilegales de este tipo de combustible, de este tipo de hidrocarburos, se encontraba en ese petrolero es algo que hay que esclarecer”, agregó el alto jerarca, según informó el portal RT.

“Espero que Estados Unidos, aunque se considere con derecho a llevar a cabo este tipo de acciones, por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional, explique sobre la base de qué hechos está tomando esas medidas”, prosiguió Lavrov.

La Casa Blanca informó el miércoles que militares armados de Estados Unidos abordaron un buque petrolero y tomaron su control en el mar Caribe, en la más reciente ofensiva de la campaña del gobierno de Trump contra Venezuela. En las imágenes difundidas por Washington, se ve a tropas estadounidenses asaltando la embarcación desde helicópteros para efectuar la incautación.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande... el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca, según consignó la BBC. Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, designada para el cargo por Trump, informó que el petrolero, que se presume que transportaba crudo venezolano, fue abordado por su “implicación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”. Bondi dijo además que la incautación se dio cerca de las costas de Venezuela y que se llevó a cabo “de forma segura”.

Por su parte, el gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro denunció la acción estadounidense. En un comunicado oficial, la cancillería repudió “lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”.

En el texto consignado por la cadena oficialista venezolana Telesir, la cancillería de Caracas denunció que lo que Washington realmente quiere en su ofensiva contra Venezuela es “quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.

En la misma línea, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que el asalto estadounidense al buque petrolero es una demostración de que “caen las máscaras”. “La verdad ha sido develada. El objetivo real de Estados Unidos es el petróleo de Venezuela; robarlo y apropiárselo ilegítimamente, sin pagar nada”, indicó.

Rodríguez, quien también es ministra de Hidrocarburos, denunció que la acción perpetrada por fuerzas estadounidenses “constituye un ilícito internacional y acarrea responsabilidad”, de acuerdo con lo que consignó la cadena venezolana Globovisión.

Mientras tanto, desde Oslo, la capital noruega, donde finalmente llegó para participar en las ceremonias en las que se le entregó el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado no se manifestó puntualmente sobre la toma del barco, pero sí alabó las acciones del gobierno de Trump tendientes a derrocar a Maduro.

En una conferencia de prensa este jueves, en la que estuvo acompañada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, Machado describió “las acciones del presidente Trump” sobre Venezuela como “decisivas para llegar al punto en el que estamos ahora”, en el que el “régimen está más débil que nunca”. Machado argumentó que hasta ahora el gobierno de Maduro creía “que podía hacer lo que quisiera, porque el costo era cero”.

Según consignó El País de Madrid, cuando a la dirigente opositora se le preguntó por una eventual invasión estadounidense a su país, respondió que “quien ha declarado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro”.

Además, Machado dijo que su país estaba invadido de hecho por agentes rusos, iraníes, de la organización chií libanesa Hezbolá y bandas criminales que actúan en connivencia con el “régimen” chavista. Por ello, pidió a las naciones democráticas a cortar el flujo de financiación que permite sostener el sistema de represión.