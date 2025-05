El martes por la mañana temprano, la buena y vieja República Federal finalmente se hizo oír: cientos de fuerzas de seguridad en siete estados federados habían estado registrando desde las primeras horas de la mañana las propiedades pertenecientes a la Asociación de Ciudadanos del Reich “Reino de Alemania”, así como los hogares de los miembros principales de este grupo ideológico conspirativo, y aplicaron una prohibición del Ministerio Federal del Interior.

Se llevaron a cabo redadas y otras medidas en los estados federados de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Al mismo tiempo, la Fiscalía Federal ordenó la detención de cuatro cabecillas del Reino. El grupo fue clasificado como una organización criminal.

El jefe del grupo, Peter Fitzek, el autoproclamado rey que a veces aparece con un abrigo de armiño, fue arrestado. La Policía encontró al hombre de 59 años en su finca de Halsbrücke, Sajonia, a 35 kilómetros de Dresde. Se dice que Fitzek no ofreció resistencia. Ya existía una orden de arresto pendiente contra él: en setiembre de 2024 había sido condenado a ocho meses de prisión por insultar a dos soldados de la Bundeswehr y por haber empujado a un guardia de seguridad contra la pared en la oficina del distrito de Wittenberg dos años antes.

Ban sigue preparado bajo el mando de Faeser

La prohibición del Reino había sido preparada durante el mandato de la última ministra federal del Interior, Nancy Faeser. Sin embargo, como estaban implicados varios estados federados y autoridades, el proceso se alargó mucho. La ejecución del proyecto se llevó a cabo ahora bajo el mando del nuevo ministro federal del Interior, Alexander Dobrindt. El hombre de la Unión Social Cristiana de Baviera habló de un “golpe significativo contra los llamados ciudadanos y autogobernantes del Reich”. Esto significa que la asociación más grande “de esta escena, que viene creciendo desde hace años, está prohibida”. Su finalidad y actividades eran contrarias al derecho penal, atentaban contra el orden constitucional y violaban también el derecho internacional.

Los miembros habían creado un “contraestado” y construido estructuras criminales económicas, explicó Dobrindt. De esta manera, socavaban persistentemente el orden jurídico y el monopolio de la República Federal sobre el uso de la fuerza. Al hacerlo, sustentaban su supuesta pretensión de poder con teorías conspirativas antisemitas. "Esto no se puede tolerar en un Estado de derecho", afirmó Dobrindt.

Según el Ministerio Federal del Interior, la prohibición se emitió en estrecha cooperación con la Oficina de Protección de la Constitución y otras autoridades federales tras amplias investigaciones, y afecta también a numerosas suborganizaciones de la asociación.

Cinco cabecillas en la mira de la Fiscalía Federal

También fueron detenidos los adjuntos de Fitzek, Benjamin M, en el distrito de Oder-Spree de Brandeburgo, y Martin S, en Döbeln, Sajonia, así como Mathias B en Bad Dürkheim (Renania-Palatinado), quien supuestamente era responsable de las finanzas del grupo. Otro sospechoso, según información de Taz, Marco G, fue buscado en Solothurn, Suiza, pero no arrestado. La Fiscalía Federal también considera a los cuatro hombres como cabecillas de la organización criminal. Se les acusa de “transacciones de depósitos y seguros no autorizadas”. Los detenidos comparecen ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia el martes y el miércoles.

El líder, Fitzek, lleva años en los tribunales. Fue procesado por abuso de confianza, transacciones bancarias no autorizadas y violaciones de la Ley de Supervisión de Seguros, incluida la conducción sin licencia. Su licencia de conducir fue revocada oficialmente en 2015, y se dice que el propio Fitzek la entregó a la oficina del distrito en 2012, y continuó conduciendo después de eso. Ya en noviembre de 2018, Fitzek tuvo que cumplir una pena de prisión en la cárcel de Halle debido a varias condenas. No se presentó voluntariamente, sino que fue detenido en un restaurante. Después de tres meses y medio, Fitzek fue liberado. Ahora está de nuevo en prisión.

Según el Ministerio Federal del Interior, su ahora prohibido “Reino de Alemania”, con unos 6.000 seguidores, es la asociación con mayor número de miembros entre los llamados Ciudadanos del Reich, que cuestionan repetidamente la soberanía alemana y establecen estados imaginarios, a menudo haciendo referencia al Imperio alemán de 1871 a 1918. Sin embargo, el número de miembros permanentes del Reino era probablemente mucho menor: según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el grupo contaba la última vez con 919 miembros a nivel interno.

Fitzek había “proclamado” su “reino” en setiembre de 2012 en Wittenberg, Sajonia-Anhalt, con él nombrado como soberano supremo vitalicio. El objetivo era una “monarquía constitucional electiva”. A los miembros se les prometió una exención del pago de impuestos alemanes y de contribuciones a la seguridad social. Para este fin se distribuyeron documentos de identidad ficticios, se creó una moneda separada –el “nuevo marco alemán”– y se creó un seudosistema bancario y de seguros. Se puso en funcionamiento un mercado en línea independiente, “Compre lo correcto”, en el que el pago se realizaba con una “e-mark”. Para ello, el reino creó sus propias organizaciones, como el “Fondo Alemán de Asistencia Sanitaria”, una especie de fondo de seguros de salud, un “fondo de pensiones” o un “Real Reichsbank”.

El grupo adquirió también repetidamente inmuebles en toda Alemania, que a partir de entonces se consideraba “territorio nacional”: por ejemplo, en Bad Lauterberg en Baja Sajonia, en Gera en Turingia o en Wolfsgrün y Eibenstock en Sajonia. Fitzek adquirió su finca en Halsbrücke en mayo de 2023.

El Ministerio Federal del Interior acusa a las tropas de Fitzek de haber creado un “Estado agresivo propio” y de haber cuestionado el monopolio del uso de la fuerza y el Estado de derecho. El propio Fitzek administraba la ley y mantenía su propia “guardia” con poderes ejecutivos. La adquisición de las propiedades tenía como objetivo “reducir continuamente el territorio de la República Federal de Alemania”.

Además, el Reino tenía una “decidida orientación lucrativa”, según el Ministerio del Interior. Sus seguidores donaron sumas considerables para la compra de terrenos y edificios. Asimismo, se generaron ingresos a través de cursos de formación para ciudadanos del Reich sobre “salida del sistema” y “transacciones bancarias y de seguros no autorizadas” a través de suborganizaciones como el “Royal Reichsbank” y el “Seguro de Salud Alemán”. “Esto constituye una violación de las disposiciones pertinentes de la Ley Bancaria y de la Ley de Supervisión de Seguros, que están sujetas a sanciones penales”, explicaron las autoridades.

Ideológicamente, la asociación mostraba “un desprecio antisemita y conspiranoico hacia las instituciones estatales en Alemania y otros países”, según el Ministerio del Interior. Retrataba esas instituciones como “infiltradas satánicamente” o “controladas por clanes judíos”, lo que viola la dignidad humana de los judíos y deslegitima las instituciones estatales. También se pueden encontrar connotaciones antisemitas en la propia Constitución del Reino, que tiene 70 páginas. El grupo criticó, por ejemplo, una redistribución “de la gente trabajadora al cártel bancario” y afirmó que el sistema de intereses es el pilar de un “sistema destructivo”.

La prohibición también acusa al grupo de violar el derecho internacional a través de revisiones fronterizas y supuestos derechos de secesión en detrimento de los países vecinos. Además, se encuentran los delitos de incitación al odio, difamación del Estado, falsificación de documentos mediante la emisión de documentos de identidad propios y “delitos de desobediencia específicos del lugar de los hechos”. La actual prohibición incluirá el bloqueo del sitio web y la confiscación de los activos de la organización. También está prohibida la continuación bajo un nombre diferente. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (Bundesanstalt für Finanzaufsicht) ya había intervenido recientemente en los bienes inmuebles del Reino: en 2023 confiscó y selló el “Wolfsgrüner Schlösschen” en Wittenberg y el “Sächsischer Hof” en Eibenstock. Un año más tarde, en Boxberg, en la Alta Lusacia, se construyó el “Castillo de Bärwalde”.

En la escena de los ciudadanos del Reich los límites del extremismo de derecha a veces son fluidos. En algunos grupos, esto también incluye el terrorismo de derecha: por ejemplo, un grupo de ciudadanos del Reich planeó el secuestro del exministro de Salud Karl Lauterbach durante la pandemia. Un grupo consolidado en torno al “príncipe Reuss” (Enrique XIII Prinz Reuss), actualmente acusado, en Fráncfort del Meno, planeó un golpe de Estado con uso de la fuerza y ​​el asesinato de numerosas personas. También formaba parte de este grupo un antiguo miembro de Alternativa para Alemania (AfD) en el Bundestag. Los políticos de este partido de extrema derecha participan ocasionalmente en las manifestaciones de los Ciudadanos del Reich, y Björn Höcke, uno de los presidentes de la AfD en Turingia, impresiona por su proximidad a los Ciudadanos del Reich en ese estado.

También el líder de AfD, Tino Chrupalla, a quien le gusta susurrar en sus discursos que “Alemania no es un país soberano”, quería convertir a David Kreiselmeier, el candidato de AfD, en alcalde de Weißwasser, Sajonia. Es miembro del “Reino de Alemania” y participó activamente, por ejemplo, en su grupo de chat de Telegram. Allí, Kreiselmeier escribió, entre otras cosas, que “este sistema ya no debe salvarse; observar y disfrutar cómo se autodestruye me parece la estrategia más sensata”. Ahora puede ver cómo su “reino”, incluido el “rey Pedro I”, se derrumba.