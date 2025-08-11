En un mensaje que dio desde la Casa Blanca ante medios de prensa, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y que convocará a 800 miembros de la Guardia Nacional con la esperanza de reducir la delincuencia en la capital del país.

El presidente, acompañado por su fiscal general, su secretario de Defensa y el director del FBI, anunció que declararía una emergencia de seguridad pública y que su administración desmantelaría los campamentos de personas sin hogar. “Vamos a recuperar nuestra capital”, declaró Trump, y agregó que también eliminaría los barrios marginales. Afirmó que la ciudad fue “invadida por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas errantes de jóvenes violentos, drogadictos maníacos y personas sin hogar”.

“Las personas sin hogar tienen que irse INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen”, escribió el mandatario en Truth, la red social de su propiedad. El esfuerzo de Trump por asumir el control de la seguridad pública en Washington refleja una intensificación de su enfoque agresivo hacia la aplicación de la ley.

La condición del Distrito de Columbia como entidad federal establecida por el Congreso le brinda al mandatario republicano una oportunidad única para impulsar su agenda de mano dura contra la delincuencia, aunque sus críticos dicen que puso el énfasis en ese tema y no en proponer soluciones a las causas fundamentales de la falta de vivienda y de los delitos en la ciudad.

Según consignó Associated Press, la fiscal general Pam Bondi asumirá la responsabilidad del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, informó Trump, quien también criticó duramente los grafitis en la ciudad, a los que calificó de “vergonzosos”.

El presidente no especificó un plazo para el control del Departamento de Policía, pero la ley le limita el plazo a 30 días, a menos que obtenga la aprobación del Congreso. Mientras Trump hablaba, manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca para protestar por sus medidas. Además, funcionarios locales rechazaron la descripción que hizo el presidente del distrito como un lugar plagado de delincuencia, y calificaron sus acciones de ilegales.

“Las acciones del gobierno no tienen precedentes, son innecesarias e ilegales”, declaró el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb. “No existe una emergencia delictiva en el Distrito de Columbia”. Schwalb, quien integra el Partido Demócrata, dijo que en 2024 los delitos violentos en el distrito alcanzaron los mínimos históricos de los últimos 30 años y bajaron un 26% más este año.

Por su parte, la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, calificó la decisión del presidente Trump de desplegar la Guardia Nacional en la capital como “inquietante y sin precedentes”, en un intento por reafirmar el control del gobierno municipal sobre la Policía. Bowser declaró a la prensa el lunes que la estructura organizativa del Departamento de Policía no cambió. De esta manera refutó la narrativa del presidente en su conferencia de prensa.

Bowser defendió las iniciativas del Departamento de Policía. Para ello citó una tendencia a la baja en los incidentes delictivos desde un pico en 2023, y restó importancia a la “supuesta emergencia” que catalizó la orden de Trump. “Si bien esta acción de hoy es inquietante y sin precedentes, no puedo decir que, dada la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos”, declaró Bowser.

“Puedo asegurarles a los residentes de Washington DC que continuaremos operando nuestro gobierno de una manera que los enorgullezca”, agregó la alcaldesa. La jerarca afirmó que la ciudad acatará la orden de Trump, y se espera que continúe las reuniones con las autoridades federales para planificar la coordinación.

Sin embargo, aclaró que, si bien su oficina se coordinará con la fiscal general Pam Bondi y Terry Cole, a quien Trump nombró comisionado federal de la Policía de Washington, los agentes de policía de la ciudad le seguirán reportando a ella.