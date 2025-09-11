Efectivos policiales se retiran de la Universidad del Valle de Utah, lugar donde el activista político Charlie Kirk, recibió un disparo durante un evento, el 10 de setiembre.

El activista conservador de 31 años Charlie Kirk fue asesinado este miércoles de un disparo en el cuello, durante un evento en la Universidad Utah Valley. Tras ser herido de bala, fue trasladado a un hospital cercano, donde se constató su fallecimiento, según informó The New York Times. Kirk era cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, y fundó Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores en los campus universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, informó a través de su cuenta de X que ya hay una persona en custodia por el asesinato, y agradeció a las autoridades locales y del estado por su colaboración con la agencia de investigación.

En su red social Truth Social, Trump escribió: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto”. “Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania [Trump, su esposa] y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, expresó el presidente.

Tras el asesinato, Trump ordenó ondear a media asta las banderas del país en homenaje a Kirk, según consignó Efe. “En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde”, anunció en Truth Social.

Según varios medios estadounidenses, la figura de Kirk emergió en la primera campaña presidencial de Trump en 2016, debido al apoyo de su organización, Turning Point, a la candidatura presidencial del republicano. Esta organización sin fines de lucro se fundó en 2012 y afirma que se convirtió en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente, durante esa campaña electoral.

En ese sentido, luego de que Trump ganara por segunda vez la presidencia en 2024, y en agradecimiento a las actividades realizadas para promover su candidatura, le dio acceso total a la Casa Blanca. Si bien no formó parte del gabinete del mandatario, sí participó en algunos procesos de selección de los colaboradores de Trump, según El País de España.