Este domingo se celebraron en más de 50 ciudades brasileñas, entre ellas 22 capitales estaduales, actos callejeros convocados por entidades de izquierda contra el Proyecto de Enmienda a la Constitución (PEC), denominada “PEC del blindaje”, que se está tramitando en el Congreso con la intención de amnistiar a los condenados por los hechos antidemocráticos del 8 de enero de 2023 y que puede beneficiar directamente al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal (STF) por intento de golpe de Estado.

Las manifestaciones fueron convocadas por diputados federales del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por entidades sociales y sindicales y también por organizaciones del movimiento estudiantil. Pero estas iniciativas cobraron un renovado impulso durante la semana cuando se anunciaron las actuaciones de varios artistas históricamente vinculados a la izquierda, entre ellos, los músicos Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Daniela Mercury. Los tres primeros, junto con Djavan, protagonizaron el acto que se celebró ante miles de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

“No a la amnistía. El pueblo brasileño eligió a Lula, y por eso la democracia en Brasil perdura”, declaró Caetano. “No pudimos evitar reaccionar ante los horrores que se desataban a nuestro alrededor”, agregó el músico bahiano, cuyas palabras fueron consignadas por el diario O Globo.

A continuación, Caetano, que ejerció de maestro de ceremonias durante el evento, invitó a sus colegas a cantar con él. Primero interpretó duetos con Djavan y después convocó a su compañero Gilberto Gil. Posteriormente, en uno de los momentos más esperados de la jornada, Chico y Gil cantaron juntos “Cálice”, un himno contra la última dictadura brasileña (1964-1985). “Sin amnistía y con democracia, este es el mejor Brasil”, dijo Caetano Veloso en el cierre del espectáculo.

Por su parte, la bahiana Mercury se presentó en la ciudad de Salvador, donde estuvo acompañada del actor y cineasta Wagner Moura, mundialmente conocido por su participación en la película Tropa de Elite. Mercury desplegó una bandera brasileña y declaró: “No aceptamos esta PEC”. Por su parte, Moura dio un duro discurso contra el bolsonarismo. “Ninguna amnistía. Gracias a esta ley de amnistía, tan antigua, tuvimos un gobierno como el de Bolsonaro. Esto no puede volver a ocurrir”, dijo el actor a los manifestantes, de acuerdo a lo que consignó la revista Carta Capital.

Moura agregó: “Quiero hablar del extraordinario momento que atraviesa la democracia brasileña, que es un ejemplo para todo el mundo. Siempre crecimos diciendo que nuestra democracia es frágil, joven. Pero nuestra democracia fue puesta a prueba y logró imponerse”.

En San Pablo, la ciudad más grande del país, el acto de los manifestantes izquierdistas se desarrolló en la Avenida Paulista, donde se desplegó una enorme bandera brasileña frente al Museo de Arte, el mismo lugar en el que el 7 de setiembre militantes bolsonaristas habían desplegado una de Estados Unidos en las protestas que pedían la amnistía de Bolsonaro y de todos los involucrados en la trama golpista que finalmente fueron procesados por el STF. El gesto también hace alusión a la defensa de la soberanía nacional ante el intento fallido del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir en el proceso judicial contra Bolsonaro.

Durante el acto en la capital paulista, uno de los oradores fue el diputado federal Guilherme Boulos, líder del PSOL, quien aprovechó la ocasión para criticar al gobernador del estado, Tarcísio de Freitas, integrante del partido Republicanos y una de las figuras de la derecha con más posibilidades de ser candidato presidencial el año que viene en las elecciones en las que el postulante oficialista casi con seguridad será el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quiero decirle algo al señor Tarcísio de Freitas: ¿Quiere presentarse como presidente? Muy bien, lo derrotaremos en las urnas. Nunca usará la banda presidencial en este país, Tarcísio”, dijo Boulos durante el acto, de acuerdo a lo que consignó el portal Metrópoles.