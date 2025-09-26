A la llegada de Benjamin Netanyahu al recinto donde sesiona la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, decenas de personas se retiraron de sala al mismo tiempo. El primer ministro israelí habló ante un auditorio con escasos asientos ocupados.

Sin embargo, se encargó de que su discurso llegara a la Franja de Gaza, donde todavía se encuentran 48 rehenes israelíes, 20 de ellos vivos, y donde el ejército a sus órdenes mató a más de 65.500 y dejó más de 167.500 heridos desde octubre de 2023.

Netanyahu dijo que se colocaron altavoces en la Franja de Gaza para que reprodujeran sus palabras y que, “gracias a los esfuerzos especiales de la inteligencia israelí”, también llegarían “a los teléfonos móviles de los gazatíes”.

Dijo que quería enviarles así un mensaje a los rehenes: “No nos hemos olvidado de ustedes ni un solo segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. Vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”.

Sin embargo, familiares de los rehenes cuestionaron esta comunicación. Es el caso de Anat Angrest, madre de Matan Angrest, que sigue en cautiverio. Según citó Europa Press, Anat manifestó en sus redes sociales: “Netanyahu, mi Matan y otros rehenes podrían escucharte hoy. Cualquier frase que no sea ‘vine a Estados Unidos para firmar un acuerdo que los traiga a todos a casa’ constituye abuso psicológico para ellos”.

También Lishay Lavi, esposa de Omri Miran, manifestó: “Si ya se han instalado altavoces, con gusto enviaré mi propia grabación a Omri para poder decirles a él y a todos los rehenes y soldados, alto y claro, que el pueblo de Israel está luchando por ellos y que la gran mayoría quiere un acuerdo que los traiga de regreso”.

Pero el discurso de Netanyahu no llevaba ese mensaje, y además tenía otro dirigido a Hamas. “A los líderes restantes de Hamas y a aquellos que tienen encarcelados a nuestros rehenes les digo: depongan las armas, liberen los rehenes, dejen que se marchen los 48. Liberen los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán; si no, Israel los encontrará”, dijo.

“Si Hamas acepta lo que exigimos, la guerra puede terminar ahora mismo. Gaza será desmilitarizada, Israel controlará la seguridad y habrá una autoridad civil establecida por gazatíes y otros y comprometida con la paz con Israel”, manifestó.

Sin embargo, el primer ministro reiteró su oposición tajante a la creación de un Estado palestino. Afirmó que “casi el 90% de la población palestina apoyó el ataque del 7 de octubre” contra Israel. “Lo celebraron, bailaban en las terrazas, tiraban caramelos”, dijo.

“Nosotros creemos en la solución de dos estados. Hay un solo problema: los palestinos no quieren dos estados, sino un Estado palestino en lugar de Israel”, dijo. “Este rechazo del Estado judío no es sólo de Hamas, sino también de la supuestamente moderada Autoridad Palestina, que paga a terroristas para matar judíos”, acusó. “¿Es a esta gente a la que le quieren dar un Estado?”, dijo.

“Darles a los palestinos un territorio a una milla de Jerusalén es darle un Estado a Al Qaeda al lado de Estados Unidos después del 11 de setiembre. No lo vamos a hacer. No vamos a permitir que saboteen nuestro Estado”.

Afirmó que la oposición al Estado palestino no es una política suya, sino que es “la política de Israel”. Manifestó que el año pasado, en una votación en el Parlamento, de 120, 99 votaron contra la creación de un Estado palestino y sólo nueve a favor.

El primer ministro afirmó que Israel lucha contra un enemigo que “quieren arrastrar al mundo moderno a la oscuridade del pasado, al fanatismo” y que “muchos países ya están sufriendo”.

Propuso a quienes lo escuchaban que le dijeran quién grita “muerte a Estados Unidos” y mostró un cartel en el que se leía: Al Qaeda, Irán, Hamas, Hezbollah, los hutíes, y una última respuesta que fue la que él eligió: “Todos [ellos]”.

“Israel está luchando por todos ustedes. Y les voy a contar un secreto. A puertas cerradas, muchos líderes que nos cuestionan públicamente nos dan las gracias”, dijo.

“Pero lamentablemente muchos líderes acá mandan un mensaje distinto. Muchos que nos apoyaron después del 7 de octubre cambiaron de posición después de que Israel hizo lo que hubiera hecho cualquier nación que se respete a sí misma: se defendió”, dijo Netanyahu.

“Luchan contra nosotros con embargos y guerras políticas”, afirmó. “Lo que hacen es luchar contra la paz, contra un país que quiere luchar contra el mal. ¿Cómo van a escapar de la yihad? Tienen que situarse de nuestro lado pero no es lo que están haciendo”, concluyó. “Como ya dijeron los profetas, han convertido el mal en el bien y el bien en el mal”, dijo el dirigente.

Antes, con un mapa en la mano, Netanyahu había repasado todos los países que Israel atacó en el último año, aunque lo presentó como lugares en los que había combatido contra milicias o enemigos hostiles: allí estaban Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. No mencionó a Qatar, donde Israel intentó asesinar a los dirigentes palestinos que participaban en las negociaciones por un cese del fuego y la liberación de los rehenes.

Por otra parte, Netanyahu negó que Israel esté cometiendo un genocido y argumentó que si esa fuera su intención, no le pediría a la población que evacúe los lugares que van a atacar. Sin embargo, en la realidad de la Franja de Gaza, donde la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles denuncian desde hace más de un año que ningún lugar es seguro, tampoco quedan sitios a los que huir debido a los sucesivos desplazamientos de poblacion que han generado hacinamiento en campamentos precarios.

El primer ministro también negó estar utilizando el hambre como arma de guerra, y afirmó que desde octubre de 2023 ha entrado una tonelada de alimento por persona a la Franja de Gaza, pero que Hamas roba esa comida. También en este caso, la ONU y todas las organizaciones civiles presentes en ese territorio palestino afirman lo contrario, y los pocos periodistas que pueden informar desde ese lugar, han mostrado el estado de desnutrición y hambre de los palestinos, así como los camiones cargados de comida varados en la frontera a los que Israel, oficialmente, no deja ingresar.

La presencia de Netanyahu en Nueva York movilizó a unas 2.000 personas que se concentraron desde la mañana en Times Square y marcharon en repudio a su ofensiva contra los palestinos y en reclamo de un embargo de armas a Israel.