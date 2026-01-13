Organizaciones civiles que vigilan la situación de los derechos humanos en Irán advirtieron que los números de muertos y encarcelados en las protestas contra el gobierno escalaron en los últimos días, mientras las comunicaciones con el exterior se mantienen interrumpidas por las autoridades desde el jueves.

Según los datos de la organización civil Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede en Estados Unidos, murieron más de 500 personas en las movilizaciones, entre ellas niños y niñas. Además, hay más de 10.000 detenidos.

Otra organización, Iran Human Rights, que trabaja desde Noruega, coincide en la cifra aproximada de detenidos, pero eleva a 648 el número de fallecidos y agrega que “algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos”. Señala, además, que las protestas se han extendido estos días por 186 ciudades de 31 provincias.

Iran Human Rights advirtió que los detenidos corren riesgo de ser ejecutados y mencionó el caso de Erfan Soltani, un joven arrestado el jueves, cuyos familiares fueron notificados de que será ejecutado el miércoles 14. La organización manifestó que hay riesgo de que la situación derive en ejecuciones “masivas”.

Para contrarrestar las protestas, el gobierno convocó a manifestaciones en su defensa. Miles de personas respondieron en Teherán y otras ciudades, y salieron a las calles con banderas de Irán.

“Estas grandes concentraciones, rebosantes de determinación, han frustrado el complot de enemigos extranjeros, que iba a ser llevado a cabo por mercenarios nacionales”, dijo la máxima autoridad del país, el ayatolá Ali Jamenei, en un mensaje publicado en los medios oficiales. El dirigente dijo que estas “enormes” marchas son una “advertencia a los políticos estadounidenses”.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, dijo que las fuerzas de seguridad lograron este lunes mantener la situación bajo control y anunció que la conexión a internet se recuperará “pronto”. El ministro dijo que su país no enfrenta “simples protestas”, sino “una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí”, con infiltrados en las movilizaciones. A esas acciones atribuye que las protestas pasaran de su objetivo inicial, que eran reclamos económicos, a un llamado a la caída del gobierno, que reprimió con dureza a los manifestantes. Irán “se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní”, advirtió el canciller.

Este lunes, Francia ordenó que todo el personal diplomático no esencial dejara la embajada en Irán y volviera a su país. El presidente Emmanuel Macron repudió “la violencia de Estado que ataca ciegamente a las mujeres y hombres iraníes que exigen valientemente respeto por sus derechos”.

Ya el viernes, Macron había firmado una declaración conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que condenaron el “asesinato” de manifestantes y llamaban a las autoridades iraníes a la “moderación”.

En respuesta, Araqchi convocó este lunes “a los jefes de las misiones europeas para un intercambio sobre la situación actual” y mostrarles imágenes para argumentar que hubo manifestaciones violentas.

Según el portal Axios, Araqchi contactó el fin de semana al enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, para la región, Steve Witkoff, con intención de negociar, pero las dos partes manifestaron que estaban preparadas “tanto para el diálogo como para la guerra”.

A su vez, Trump dijo que el gobierno iraní se comunicó con él para dialogar. El presidente se mostró dispuesto a ese intercambio, pero agregó que era posible que su gobierno optara por “actuar antes de la reunión”.

Más tarde, Trump anunció que cualquier país que “haga negocios” con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel de 25% sobre todas las transacciones comerciales con Estados Unidos. “Esta orden es inmediata y final”, manifestó en la red Truth Social.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había afirmado poco antes que Trump tampoco descarta acciones militares. Dijo a la cadena Fox News que el presidente estadounidense “siempre ha expresado que la diplomacia es su primera opción. Sin embargo, no tiene miedo a usar la fuerza letal y el poderío militar de Estados Unidos si lo considera necesario. Y nadie lo sabe mejor que el régimen iraní”.