Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, anunció en conferencia de prensa que la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) se concretará el sábado 17 de enero en Asunción.

Ramírez realizó la comunicación tras la confirmación oficial de la aprobación del acuerdo por parte de la mayoría de los países de la UE. Se trata de un acuerdo que “también marca las pautas de un entendimiento entre dos regiones que luego de más de 25 años de negociaciones podemos alcanzar”, señaló.

Además, recordó que el acuerdo “se basa en los tres capítulos negociados: el comercial, el político y el de cooperación”. En el caso del aspecto de cooperación, el canciller paraguayo señaló que “cada uno de los países podrá negociar con la UE aquellos aspectos relevantes y priorizados por cada uno de los países miembros” y agregó que, “en el caso de este instrumento, lo que va es a potenciar la factibilidad de fortalecer las instituciones, el sistema productivo, entre otros elementos”.

El tratado es “uno de los mayores acuerdos de la historia”, “está vinculando a más de 700 millones de habitantes, a dos espacios preponderantes de la economía global, donde sustentamos juntos el 25% del producto bruto interno global. Una transacción de más de 100.000 millones de dólares anuales, por un PIB per cápita de 34.000 dólares”, manifestó Ramírez.

“El acuerdo contempla prácticamente lo integral de los productos europeos, lo integral de los productos de los países del Mercosur, exceptuando el sector agropecuario de nuestros países donde existen distintas cuotas para que accedan al sistema de calificación, como la cuota Hilton beef, que tiene una graduación más alta de calidad. Pero esto no impide el comercio fluido entre nuestros dos bloques económicos”, aclaró Ramírez.

Asimismo, el canciller paraguayo dijo que debe ser ratificado “por los distintos parlamentos de los países del Mercosur y del Parlamento europeo, lo que hará que inmediatamente entre en vigencia.

Ramírez reconoció que es un “acuerdo equilibrado, donde la insatisfacción de ambas partes ha sido una realidad a lo largo de las negociaciones”, pero que se han “preservado los altos intereses nacionales”. “Este acuerdo no es el fin que perseguimos; este acuerdo es el principio, que nos va a permitir crecer, mejorar el ingreso de nuestros empresarios. De forma que estamos avanzando en una negociación que tuvo muchísimos desafíos, y por lo tanto, es un momento histórico”, agregó.

En cuanto a cómo impactaría en Paraguay, el ministro sostuvo que “el beneficio es que da un trato especial y diferenciado a un país sin litoral marítimo y por su nivel de dimensión económica”.

“Nosotros hemos alcanzado algunos beneficios adicionales, como la cuota de 50.000 toneladas de azúcar, cuota adicional de 1.500 toneladas de carne porcina, una cuota especial que nos va a permitir incrementar la exportación de, por ejemplo, autopartes, entre otros beneficios que aporta a Paraguay”, comentó.

Embajador de la Unión Europea en Uruguay: “El acuerdo es histórico porque creará la mayor zona de libre comercio del mundo”

El embajador de la UE en Uruguay, Petros Mavromichalis, emitió un comunicado este viernes tras conocer la confirmación de parte de la UE, en el que dijo que están “muy felices” por alcanzar la aprobación del “esperado acuerdo”.

A su vez, consideró que el acuerdo “es histórico porque creará la mayor zona de libre comercio del mundo”; “va a abrir oportunidades reales para ambos lados: para nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestras sociedades”, afirmó.

Finalizó informando que “la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo, António Costa, y el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, viajarán a Paraguay próximamente para la firma del acuerdo junto con los presidentes de los países del Mercosur”.