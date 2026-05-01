En Argentina las movilizaciones del Día Internacional de los Trabajadores comenzaron el jueves con el acto de la Confederación General del Trabajo (CGT), que suele conmemorar la fecha un día antes. “Se terminó la paciencia, señor presidente”, dijo frente a la Casa Rosada uno de los secretarios generales de esa central, Octavio Argüello, y recibió aplausos. La convocatoria, con la consigna “El trabajo es con derechos o es esclavo”, aludía a la reforma laboral aprobada en febrero, que fue calificada de ilegal por otro de los oradores.

Sin embargo, la CGT ha sido criticada por no movilizarse antes contra esa reforma, con paros y protestas en las calles. Una de las figuras que más cuestionaron a la central fue Myriam Bregman, integrante del Partido de los Trabajadores Socialista-Frente de Izquierda, que organizó el viernes su propio acto en el estadio de Ferro. La consigna llamó a “poner en pie una fuerza política de la clase trabajadora que construya una alternativa de poder”.

El factor electoral estuvo presente también en Brasil, donde se reclamó terminar con el régimen de seis días de trabajo y uno de descanso, y que esta reducción de la jornada laboral se aplique sin recortes salariales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva recordó el jueves que impulsa una propuesta con ese objetivo, señaló que en su gobierno bajó el desempleo y anunció una iniciativa para aliviar el endeudamiento de los trabajadores, con descuentos y tasas de interés más bajas.

Trabajadores en una marcha convocada por sindicatos y organizaciones sociales en Santiago de Chile. Foto: Rodrigo Arangua, AFP

Varios ministros del gobierno de Lula, y exministros que dejaron su cargo para hacer campaña para las elecciones de octubre, participaron en los actos, entre ellos Marina Silva, Simone Tebet y Fernando Haddad. Según informó el diario Folha de São Paulo, también hubo alguna movilización a favor de la candidatura del ultraderechista Flávio Bolsonaro y de la libertad del expresidente Jair Bolsonaro. Una foto publicada por el periódico muestra a dos militantes con las banderas de Brasil y de Estados Unidos fusionadas.

En Chile, donde el ultraderechista José Antonio Kast transita sus primeros meses de gobierno, el 1º de Mayo estuvo marcado por el fracaso de las negociaciones entre su Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores para aumentar el salario mínimo. Los sindicatos reclaman esa medida para mitigar el impacto del aumento de los combustibles decretado en marzo –de 32% en la nafta y 62% en el gasoil–.

Marcha de la Plataforma Antiimperialista frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Foto: Adalberto Roque, AFP

También en Paraguay los trabajadores reclamaron el aumento del salario mínimo, y la misma reivindicación planteó la Central Obrera Boliviana (COB). El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, consideró que “no es correcto” reclamar un incremento salarial de 20% en un país “quebrado”. Sin embargo, la COB mantuvo sus reclamos y anunció que este sábado iniciará una huelga y otras movilizaciones.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las mejoras en los sueldos y las condiciones de trabajo que aplicaron su gobierno y el de Andrés Manuel López Obrador. La Confederación Autónoma de Trabajadores de México reconoció los avances, pero planteó reclamos, entre ellos, una reforma fiscal para que el aguinaldo y las horas extras no paguen impuestos.

Concentración con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, en Atenas. Foto: Aris Messinis, AFP

Más lejos, en Italia los sindicatos acusaron al gobierno de Giorgia Meloni de aumentar la precariedad laboral y los bajos salarios, y exigieron proteger con “urgencia” los empleos de amenazas como la inteligencia artificial (IA).

El impacto de la IA también fue destacado por dirigentes en India, donde se acaba de aprobar una ley que facilita los despidos. El país tiene dos fuertes centros tecnológicos, el de Bangalore y el de Hyderabad, donde las grandes empresas tecnológicas optaron por invertir en herramientas de IA y hacer despidos masivos las últimas semanas.

Concentración por el Día Internacional de los Trabajadores mientras el helicóptero presidencial Marine One, con el presidente estadounidense Donald Trump a bordo, parte de la Casa Blanca en Washington. Foto: Kent Nishimura, AFP

A su vez, en China comenzaron a aplicarse el viernes nuevas normas que regulan el trabajo de repartidores y conductores mediante plataformas, sectores que en el país emplean a 84 millones de personas. Las nuevas reglas limitan la jornada laboral y establecen horas de desconexión, refuerzan las condiciones de seguridad, en particular en días con mal tiempo, y apuntan a mejorar la transparencia en los algoritmos.

A su vez, la Confederación Europea de Sindicatos manifestó que “otra crisis del costo de vida no es inevitable” y expresó que “los trabajadores se niegan a pagar el precio de la guerra de [el presidente estadounidense] Donald Trump en Medio Oriente”.