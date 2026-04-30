El Congreso Nacional anuló este jueves el veto que había impuesto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva al proyecto de ley de sentencias, que reduce las penas de los condenados por los intentos de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro, quien está preso por liderar una trama golpista en 2022.

De acuerdo con lo que informó el portal UOL, el veto fue anulado por 49 votos contra 24 en el Senado y 318 votos contra 144 en la Cámara de Diputados, donde hubo cinco abstenciones. En una sesión conjunta del Congreso, los parlamentarios rechazaron el veto emitido por Lula el 8 de enero de este año. Se requerían 41 votos de senadores y 257 de diputados. Tras la anulación del veto, el texto se vuelve válido al ser promulgado por el Congreso.

Esta votación en el Congreso se dio apenas un día después de que la Cámara de Senadores reprobara la designación de Jorge Messias promovida por Lula para integrar el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de la justicia brasileña.

El proyecto de ley modifica las normas para el cálculo de las penas y beneficia directamente a Bolsonaro, quien en noviembre del año pasado fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

Ahora, el expresidente podría ver reducida su condena y, según las nuevas normas, salir de prisión en aproximadamente dos años, momento en el que podría beneficiarse de la libertad condicional si demuestra buena conducta.

El Supremo Tribunal Federal analizará las solicitudes de revisión de sentencia, porque la anulación del veto aprobada en el Congreso no modifica automáticamente las condenas. Con la nueva ley en vigor, la defensa debe solicitar una revisión de los cálculos, y el órgano de justicia analizará cada caso de manera particular.

Lula argumentó que la propuesta beneficiaría indebidamente a Bolsonaro. El presidente afirmó que los delitos contra el Estado de Derecho democrático no deberían tener penas reducidas por maniobras políticas y calificó la iniciativa de ser una “maniobra legal”.