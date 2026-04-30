Jorge Messias y Luiz Inácio Lula da Silva, durante la ceremonia de investidura de los miembros del gabinete, en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 1º de enero de 2023.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, sufrió un duro revés político el miércoles, cuando el Senado brasileño rechazó la nominación de Jorge Messias para integrar la Suprema Corte Federal (STF).

Messias, elegido por Lula para integrar el máximo órgano de la justicia brasileña tuvo 34 fotos a favor, pero los 42 contrarios le negaron el acceso al cargo.

El designado, de 45 años, actualmente es el titular de la Fiscalía General de la Unión, una entidad que tiene rango ministerial, y el proceso de su designación estuvo marcado por las demoras, las resistencias por parte de los opositores e intensas presiones gubernamentales en el Senado.

Anunciada por Lula en noviembre, la nominación tardó más de cuatro meses en avanzar formalmente, en medio de la incertidumbre sobre si existiría o no el apoyo necesario para su aprobación, informó la revista Carta Capital.

Parlamentarios de la base del oficialismo en el Congreso e integrantes del gobierno expresaron su desazón con el resultado de la votación, al contrario de lo que pasó con la oposición, con el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro del Partido Liberal (PL) a la cabeza.

La designación de Messias también había sido muy resistida por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, integrante del partido derechista Unión.

“La alianza entre el bolsonarismo y el chantaje político triunfó con el rechazo del nombre de Jorge Messias al Supremo Tribunal. El Senado sale debilitado de este lamentable episodio”, declaró luego de saber el resultado de la votación el ministro Guilherme Boulos, titular de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

En la misma línea, la diputada federal Jandira Feghali, integrante del Partido Comunista de Brasil por el estado de Río de Janeiro, dijo que el rechazo de Messias representa una “derrota para la democracia brasileña”. “Fue otro agujero más que la extrema derecha abrió en el marco institucional”, expresó la parlamentaria aliada del gobierno de Lula, en sus redes sociales.

El rechazo legislativo a la nominación presidencial de un integrante de la mayor instancia del Poder Judicial es un hecho político significativo y además extraño en Brasil, donde esta situación no se daba desde 1894, cuando al país lo gobernaba Floriano Peixoto, el segundo presidente de la historia republicana brasileña, sucesor de Deodoro de Fonseca.

El golpe legislativo a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT) fue muy celebrado por la derecha, que lo tomó como un golpe importante en pleno año electoral.

El diputado federal Nikolas Ferreira, integrante del Partido Liberal por el estado de Minas Gerais, escribió en su cuenta de X que “si Lula pierde, Brasil gana”. Por su parte el senador y precandidato a gobernador de Paraná, Sergio Moro, uno de los mayores enemigos políticos de Lula, calificó la votación como una “victoria histórica”.

También habló el exvicepresidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, senador del partido derechista Republicanos, quien dijo que “la derrota evidencia el agotamiento político del gobierno de Lula y profundiza su debilidad institucional”.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro mientras tanto afirmó que el Senado “hizo historia e impidió que la izquierda y el PT siguieran controlando el Estado y el Poder Judicial”.