El presidente chileno, Gabriel Boric, llegó este domingo a la ciudad de Concepción, la capital de la región del Biobío, desde donde anunció que los incendios forestales que se desataron el sábado en esa región, y también en la vecina Ñuble, ya costaron la vida de 18 personas.

Pero, además, el mandatario dijo que, debido a la magnitud de la devastación y las dificultades que tienen los bomberos y los equipos de rescate para acceder a ciertos lugares que fueron arrasados por el fuego, el número de decesos crecerá con el paso de las horas. “Tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar”, afirmó Boric, especificando que la situación es particularmente crítica en las comunas de Penco y Tomé, de acuerdo a lo que consignó Radio Universidad de Chile.

El todavía presidente anunció también que estuvo dialogando sobre la tragedia que afecta al país con su sucesor, José Antonio Kast, quien asumirá la titularidad del Ejecutivo el 11 de marzo. “Conversé con el presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde”, expresó Boric, según informó el diario El Mercurio.

“Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto, aquí gobierno saliente y gobierno entrante tenemos que ser uno. El presidente José Antonio Kast nos ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda de que todos vamos a estar en la misma lógica”, concluyó.

Las autoridades están intentando determinar el origen del fuego, que comenzó en la tarde del sábado y que, debido a las condiciones climáticas, se expandió con una inusitada velocidad, llegando a varias zonas circundantes de la ciudad de Concepción. Por ello, en el mediodía del domingo, el gobierno decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío.

Esta medida implicó la evacuación de decenas de miles de personas, principalmente de varias comunas de Concepción y de las vecinas ciudades de Hualqui y Laja. Además, se ordenó el despliegue de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas para el apoyo en tareas humanitarias, de logística y de resguardo, y se aumentó el número de policías en la zona.

En la tarde del domingo se informó que los focos de incendio activos eran en total 33 y, en virtud de la intensidad de algunos de ellos, se decretó una alerta roja en algunas comunas de la región de La Araucanía, temiendo que el fuego alcance también a esta zona.

En declaraciones recogidas por Radio Cooperativa, Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal, una dependencia del Ministerio de Agricultura, explicó que el actual incendio presenta un escenario más complejo y peligroso que los que se dieron en años anteriores.

Las condiciones ambientales extremas y el cambio en el uso del suelo son factores clave en esta transformación, explicó Pardo, y destacó que las temperaturas actuales superan ampliamente las marcas históricas.

“Antiguamente, hace diez, 15 años, nos preocupábamos cuando la temperatura llegaba a los 30 grados. Hoy en día fácilmente llegamos a los 35 y, en algunas ocasiones, superamos los 40”, expresó el especialista. “Hemos tenido que ir aprendiendo y evolucionando junto con estos cambios ambientales justamente para establecer estrategias y formas de trabajo que son distintas”, dijo Pardo, que enfatizó en la necesidad de que la comunidad también se adapte a esta nueva realidad.