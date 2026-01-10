Después de que las autoridades de Irán cortaran el jueves los servicios para comunicarse con el exterior, las protestas continuaban ayer y llegaban al decimotercer día.

A falta de datos oficiales, la organización civil Iran Human Rights, que tiene su sede fuera del país, en Noruega, informaba que las manifestaciones dejaron ya 51 muertos, y que 2.200 manifestantes fueron detenidos. A su vez, el servicio de la BBC en Irán confirmó que murieron 22 manifestantes y cuatro funcionarios de seguridad.

Las protestas surgieron por la situación económica, marcada por la inflación, la caída del comercio y el deterioro de otros sectores de la actividad, pero poco después derivaron en reclamos de que el gobierno caiga y que incluso se termine el actual régimen político de la República Islámica de Irán.

Desde el jueves dejó de ser posible conectarse desde Irán a páginas web del exterior, incluso utilizando VPN, y estaban bloqueadas las aplicaciones de mensajería, informó la agencia Efe.

NetBlocks, una organización que monitorea el tráfico en internet y los bloqueos que se le aplican, manifestó ayer que “Irán lleva 12 horas sin conexión a internet, con una conectividad nacional que se ha reducido al 1% de los niveles habituales, después de que las autoridades hayan impuesto un apagón nacional de internet en un intento por reprimir las protestas”.

La principal autoridad del país, ayatolá Ali Jamenei, dio un discurso televisado en el que acusó a los manifestantes de ser “un puñado de vándalos” que intentan “complacer” a Donald Trump, según citó BBC Mundo. El presidente estadounidense ha amenazado al gobierno iraní con intervenir si reprime a los manifestantes.

El Consejo Supremo Nacional de Seguridad de Irán advirtió que no habrá “indulgencia” para los “saboteadores” que forman parte de los “planes de desestabilización del régimen sionista y su padrino, Estados Unidos”.

Mientras algunos de los manifestantes reclaman volver a la monarquía, Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, desde sus redes sociales llamó a los iraníes a mantener las protestas y a Trump a estar “preparado” para “ayudar” al pueblo iraní. Pahlaví, que vive en Estados Unidos, publicó en X un mensaje para el presidente de ese país: “El tiempo es esencial. El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido que nos ayude. Usted ha demostrado, y yo sé, que es un hombre de paz y un hombre de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán”.