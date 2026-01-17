El gobierno israelí anunció que con el cambio de año expiraron los permisos de 37 organizaciones humanitarias para seguir trabajando en los territorios palestinos, tanto en la Franja de Gaza, como en Cisjordania y Jerusalén Este. Según Israel, esas organizaciones no cumplieron con los requisitos que se exigen, que incluyen información detallada sobre sus trabajadores. Por lo tanto, a partir de marzo tendrían impedido desarrollar sus actividades allí.

Una de esas organizaciones es Médicos sin Fronteras (MSF), que ha apoyado a los servicios de salud locales para atender a la población de la devastada Franja de Gaza, y también en Cisjordania.

La coordinadora de emergencias de MSF en Gaza, Claire Nicolet, respondió por escrito a las preguntas enviadas por la diaria sobre esta decisión y cómo puede afectar a los palestinos.

¿Cómo recibieron la noticia de que Israel le impediría a MSF las otras 36 organizaciones humanitarias seguir trabajando en Gaza?

MSF y otras ONG que trabajan en Israel han estado durante muchos meses al tanto del proceso que nos requerirá volver a registrarnos. Nos hemos comprometido completamente en el proceso y continuamos haciéndolo. Fuimos notificados por el Ministerio de la Diáspora de Israel de que nuestro registro vencería el 31 de diciembre de 2025. Actualmente no tenemos registro.

Detrás de ese anuncio, presentado bajo argumentos de que las organizaciones humanitarias violan condiciones de seguridad al no brindar datos que Israel reclama sobre sus trabajadores, se podría concluir que Israel restringe todavía más la ayuda que recibe la población de la Franja de Gaza, pero también acalla voces que pueden contar de primera mano lo que ocurre allí. ¿Creen que esto es así, que es también una forma de restringir la información?

MSF tiene serias preocupaciones sobre el requisito de registro de compartir información personal de nuestro staff palestino con las autoridades israelíes, agravadas por el hecho de que 15 colegas de MSF han sido asesinados por las fuerzas israelíes. En cualquier contexto, especialmente en uno en el que los trabajadores médicos y humanitarios han sido intimidados, detenidos arbitrariamente, atacados y asesinados, exigir listas de personal como condición para el acceso al territorio es un exceso indignante que socava la independencia y neutralidad humanitarias.

¿Cómo puede impactar esta decisión en la población palestina?

Esta decisión tiene una consecuencia grave para la población palestina no sólo en Gaza, sino también en Cisjordania. Implementar esta decisión sobre el terreno significa que Israel está apuntando a restringir el acceso humanitario e imponer condiciones que comprometen la seguridad e independencia de las organizaciones de ayuda, amenazando directamente la entrega de asistencia médica y humanitaria que salva vidas. [Puede tener como consecuencias] retrasos, capacidad reducida o menos servicios médicos, escasez de atención esencial y mayor sufrimiento para los civiles que ya enfrentan niveles extremos de violencia, desplazamiento y privación. Eventualmente, estas medidas no protegen a los civiles; los ponen más en peligro al obstruir la ayuda humanitaria imparcial en un momento en que es más urgentemente necesaria.

¿Cómo está afectando este invierno a la población de Gaza, en comparación con los dos anteriores, en los que la ofensiva israelí también estaba en marcha?

La temporada de invierno ha sido particularmente devastadora para la población de Gaza en los últimos dos años, y este tercero es aún más duro. Hasta ahora, en este año, más de cinco palestinos murieron debido a edificios que colapsaron por la lluvia y el viento. Muchas familias viven en tiendas de campaña que ahora están dañadas por años de uso, o en edificios sobrepoblados y dañados que ofrecen protección mínima contra el frío, la lluvia y las inundaciones. El acceso a calefacción, ropa abrigada, agua limpia y saneamiento adecuado es extremadamente limitado, lo que aumenta el riesgo de enfermedades, especialmente entre niños, niñas, personas mayores y aquellos con condiciones crónicas.

Vehículo de MSF tomado desde la puerta del Hospital Al Rantisi en la ciudad de Gaza, octubre 2025. Foto: s/de autor, MSF

¿Han visto un proceso en la población palestina en cuanto a su capacidad para afrontar las múltiples situaciones extremas y en cuanto a las expectativas de que esto termine?

Sí. Los palestinos y las palestinas están exhaustos. Después de meses de violencia incesante, desplazamiento, pérdida y privación, muchas personas están experimentando un profundo agotamiento físico y psicológico. Los mecanismos que pudieron haber existido en fases anteriores para afrontar la situación se han agotado en gran medida. Al mismo tiempo, muchos palestinos expresan una sensación de desesperanza e incertidumbre sobre el futuro, con una confianza decreciente en que los procesos políticos o diplomáticos conduzcan a protección, rendición de cuentas o cambios duraderos.

Tanto un informe de la ONU como algunas organizaciones humanitarias han destacado el deterioro en la salud reproductiva de la población de Gaza, con embarazadas desnutridas, que no pueden a acceder a los controles de rutina y que a veces tampoco llegan a recibir atención médica para el parto y para el recién nacido. ¿Han constatado esta situación?

Sí. Los equipos de MSF han sido testigos directos de un deterioro severo en las condiciones de salud reproductiva y materna en Gaza. Muchas mujeres embarazadas están desnutridas, exhaustas y desplazadas, y no pueden acceder a controles regulares debido a la inseguridad, instalaciones dañadas y transporte limitado. Las mujeres a menudo llegan a las instalaciones de salud tarde en el trabajo de parto, a veces después de días de desplazamiento, sin haber recibido ningún monitoreo previo. Hay escasez severa de personal, suministros esenciales, electricidad y espacios médicos seguros, lo que pone en grave riesgo tanto a las madres como a los recién nacidos.

Madre e hija preparan comida en Mawasi, Khan Younis, octubre de 2025. Foto: Motasem Abu Aser, MSF

¿Qué situaciones diferencian a este conflicto de otros en los que han trabajado?

La intensidad de este conflicto fue más de lo que cualquiera puede esperar. Las personas dentro de Gaza fueron desplazadas de sus hogares más de diez veces. El movimiento de las personas dentro de Gaza estuvo extremadamente restringido, las fronteras están en gran medida cerradas y el acceso humanitario está estrictamente controlado, dejando a las personas atrapadas con opciones muy limitadas para escapar del peligro o buscar atención. El nivel de sufrimiento se ve agravado por el desmantelamiento sistemático de la infraestructura de salud y la amenaza constante que enfrentan el personal médico y humanitario, haciendo extraordinariamente difícil proporcionar incluso la asistencia más básica y prácticamente no hay espacios seguros para civiles, pacientes o trabajadores humanitarios.