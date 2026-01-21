Este miércoles, poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump pronunciara su esperado discurso en el Foro Económico de Davos, le tocó el turno de hacer lo mismo al mandatario argentino, Javier Milei.

En un tono más templado que el que había empleado en las dos ocasiones anteriores que se había presentado en el evento que se realizada cada invierno boreal en la ciudad suiza, en 2024, al referirse a los enemigos de la libertad equiparó a los socialdemócratas con los nazis y el año pasado su discurso tuvo una notoria prédica homofóbica; en esta ocasión Milei se abstuvo de insultar, aunque remarcó su ideario influenciado por economistas teóricos ultraliberales.

Ante un auditorio escaso, la mayor parte abandonó el lugar tras el discurso de Trump, Milei dijo al comenzar: “Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, para luego plantear que durante décadas se impuso un dilema, a su entender falso, entre eficacia política y valores morales.

De acuerdo a lo que consignó Ámbito Financiero, el presidente argentino dijo que esa dicotomía es errónea. “Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto”, expresó.

En su discurso, que duró aproximadamente media hora, Milei habló apoyándose fuertemente en autores de la escuela austríaca anarcocapitalistas, como el español Jesús Huerta de Soto, los estadounidenses Murray Rothbard, Israel Kirzner y el alemán Hans-Hermann Hoppe, y sostuvo que la propiedad privada, el principio de no agresión y la función empresarial constituyen no sólo la base de la eficiencia económica, sino también de la justicia.

En ese marco, advirtió que sacrificar valores éticos en nombre del utilitarismo político conduce al colapso económico y social.

Milei volvió a hablar también de lo que él denomina “ideas de la libertad” y recordó que en su primera intervención en Davos, en 2024, había advertido del peligro que corría occidente por “haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo”.

El líder libetario prosiguió: “A su vez, en 2025, expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026, es el año en que les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria, como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos”.