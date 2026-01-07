Los líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defendieron ayer la soberanía de Groenlandia y la seguridad de la región del Ártico ante las amenazas creciente de Estados Unidos, después del ataque ilegal a Venezuela de hace apenas cuatro días.

En una declaración conjunta, firmada por el presidente del Gobierno español, entre otros, los líderes europeos aseguran que “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y a Groenlandia, y sólo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”. Además, “la seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad fundamental para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica”.

“Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, nuestras actividades y nuestras inversiones para mantener el Ártico seguro y para desalentar a los adversarios. El reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forman parte de la OTAN”, han afirmado los mandatarios, entre los que se encuentra la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. “La seguridad del Ártico debe, por tanto, ser alcanzada de forma colectiva, junto a los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, agregaron.

“Estados Unidos es un socio esencial en este empeño, tanto como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el reino de Dinamarca y Estados Unidos de 1951”, destacaron España, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Reino Unido y Dinamarca.

La declaración, difundida por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni y recogida por los medios italianos, llega después de que uno de los asesores del presidente Donald Trump, Stephen Miller, reiterara en una entrevista con la cadena de televisión CNN que Groenlandia debería formar parte de EEUU y que este país podría apoderarse del territorio danés autónomo, una reivindicación de la Administración Trump desde que el mandatario regresó a la Casa Blanca hace un año.

“Nadie va a luchar militarmente contra EEUU por el futuro de Groenlandia”, aseguró Miller. Preguntado sobre si descartaría el uso de la fuerza militar en Groenlandia como ha hecho su Gobierno en Venezuela, Miller respondió que la “verdadera pregunta” debería ser: “¿Con qué derecho Dinamarca ejerce su control sobre Groenlandia?”, “¿En qué basa su reivindicación territorial?” o “¿En qué se basa para que Groenlandia sea una colonia de Dinamarca?”.

“EEUU es el poder de la OTAN, para EEUU asegurar el Ártico es un interés para la OTAN. Obviamente, Groenlandia debería ser parte de EEUU”, afirmó este asesor de Trump. “Vivimos en un mundo, en el mundo real, gobernado por la fuerza, gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”, agregó.

Ayer, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en esta isla, informa la Agencia EFE. “Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto”, afirmó Poulsen. “Quiero dejar claro que Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca. No percibo que nadie a nivel internacional cuestione esto”, agregó el titular de Defensa, destacando que tanto Dinamarca como Estados Unidos son miembros de esa alianza.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció esta declaración ya que “es una clara señal de que la integridad territorial, la soberanía y las reglas de juego internacionales siguen aplicándose y se respetan”. “Apoya de forma inequívoca a Groenlandia y nuestra integridad territorial común. Este apoyo es importante en una situación en la que se cuestionan los principios internacionales fundamentales. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por ese respaldo”, escribió en su cuenta en la red social Facebook en la que previamente, el lunes a última hora, había insistido en pedir “un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay con Estados Unidos”.