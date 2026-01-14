Familias palestinas desplazadas instaladas a lo largo de la costa en la ciudad de Gaza, el 13 de enero.

Tanto los países mediadores como la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, celebraron ayer el anuncio de que se lanzará la segunda fase del plan para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El gobierno israelí había planteado días atrás que no estaba de acuerdo con pasar a esta etapa mientras Hamas no entregara las armas y no devolviera los restos del último rehén fallecido, que, según el movimiento palestino, no se han localizado todavía en medio de un territorio reducido a escombros. Sin embargo, después de una reunión en Washington entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se informó que Estados Unidos acompañaba esos reclamos de Israel, pero no estaba dispuesto a que esto frenara los avances hacia las sucesivas etapas del plan.

“Hoy, en nombre de Trump, anunciamos el lanzamiento de la fase dos del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción”, publicó en sus redes sociales el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Dijo que “espera” que Hamas “cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido” y advirtió que, de lo contrario, “las consecuencias serán graves”.

Durante la primera etapa del plan de paz, Israel ha violado el cese del fuego, matado a más de 400 palestinos, incluidos niños y niñas, y tampoco ha cumplido con el ingreso de ayuda humanitaria en las cantidades pactadas. Sin embargo, Witkoff destacó este miércoles que se entregó una carga de ayuda humanitaria “histórica”, “se mantuvo el alto el fuego” y “regresaron todos los rehenes vivos y los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos”.

En esta segunda etapa que se lanzó este miércoles, se prevé la instalación de “una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), y comienza la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado”, manifestó Witkoff. Ese comité actuaría como un gobierno tecnocrático tutelado por una “Junta de paz” integrada, entre otros, por Trump y Witkoff.

Los gobiernos que mediaron para avanzar en este acuerdo, Qatar, Egipto y Turquía, comunicaron que el comité que gobernará la Franja de Gaza estará liderado por Ali Shaath, que nació en ese territorio, en Jan Yunis, pero actualmente vive en Cisjordania. Entre otros cargos, Shaath fue viceministro de Planificación de la Autoridad Palestina y ahora tendrá la tarea de elaborar una estrategia de desarrollo económico.

Witkoff agradeció a los países mediadores por sus esfuerzos, “que hicieron posibles todos los avances hasta la fecha”. En un comunicado, esos tres países manifestaron que “este paso es un avance importante que contribuirá a fortalecer los esfuerzos para consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza”.

La presidencia de la Autoridad Nacional Palestina manifestó “su profundo reconocimiento y gratitud por el decidido liderazgo demostrado por Trump” y su contribución para “crear una nueva oportunidad para la paz, la estabilidad y la buena gobernanza en Gaza”.

En un comunicado, destacó también “la importancia de colaborar con Estados Unidos y socios para tomar medidas decisivas en Cisjordania, en paralelo con la fase de transición en Gaza”. Explicitó la necesidad de “impedir los planes de expansión de asentamientos y terrorismo de colonos, liberar fondos palestinos retenidos, prevenir el desplazamiento y la anexión, e impedir cualquier menoscabo de la Autoridad Palestina y la solución de dos Estados”.

Egipto, que fue sede este miércoles de una reunión en la que las facciones palestinas alcanzaron un consenso para avanzar hacia esta etapa, celebró el acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, dijo que de ese encuentro surgió un consenso sobre los integrantes del comité de técnicos.

Según fuentes consultadas por la agencia Efe, Shaaz, además de liderar el comité, será el responsable de Energía y Transporte. También, se acordaron los nombres de los encargados de Asuntos Religiosos, Agua y Municipios, Justicia, Asuntos Sociales, Comunicaciones, Economía, Comercio e Industria, Territorios y Vivienda, Agricultura, Asuntos de Clanes, Interior, Finanzas, Educación y Salud.

La agencia informó también que los integrantes del comité se reunirán este jueves en la embajada de Estados Unidos en El Cairo, la capital egipcia, y que esa ciudad será su sede provisoria. Desde allí coordinarán las próximas acciones con los países involucrados en este proceso, la Organización de las Naciones Unidas y la Autoridad Palestina.

Antes del acuerdo, Hamas había comunicado que estaba listo para transferir las responsabilidades de la gestión de la Franja de Gaza a nuevas autoridades. Ese movimiento y otras facciones palestinas reclamaron que la llamada Junta de paz, que liderará Trump y que controlará al nuevo gobierno, presione a Israel para que termine con sus ataques a los palestinos y abra los pasos fronterizos a la ayuda humanitaria.

La segunda fase del plan de Trump incluye el desarme de Hamas y prevé una “amnistía” para aquellos de sus integrantes que se comprometa a la coexistencia pacífica con Israel. También incluye la instalación de una Fuerza Internacional de Estabilización y su despliegue en la Franja de Gaza, y la retirada de las tropas israelíes de ese territorio. A partir de entonces, se trabajará en la reconstrucción.