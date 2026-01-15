Un voluntario cocina baursak, un pan tradicional de Asia Central, en un punto de calefacción de un parque de Kiev. el 15 de enero de 2026, durante la invasión rusa de Ucrania.

En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió a las negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, que comenzó hace casi tres años, cuando Rusia invadió ese país. Sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, Trump afirmó: “Creo que está listo para llegar a un acuerdo. Creo que Ucrania está menos preparada para hacerlo”. Consultado sobre cuál era el obstáculo, Trump respondió: “Zelenski”.

“Tenemos que lograr que el presidente [de Ucrania, Volodímir] Zelenski acepte esto”, dijo Trump acerca de una propuesta de acuerdo con Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, coincidió el jueves en responsabilizar al presidente ucraniano. “En eso podemos estar de acuerdo. Es efectivamente así”, dijo en conferencia de prensa.

“La situación empeora cada día para el régimen de Kiev. Ya lo hemos dicho. Y el margen para la toma de decisiones se reduce. Ya es hora de que Zelenski asuma su responsabilidad y tome la decisión adecuada”, afirmó.

Dijo que la postura del gobierno ruso se ha mantenido “coherente” desde el comienzo y que “la situación empeora día a día para el régimen de Kiev”.

Peskov recordó que el gobierno estadounidense ha estado en contacto estos días con representantes de Ucrania y de la Unión Europea, y dijo que “es importante que Rusia también exprese su opinión”.

También el presidente ruso habló públicamente, después de un par de semanas de no hacerlo, y llamó a “consolidar las condiciones que permitan alcanzar, cuanto antes mejor, un arreglo pacífico para el conflicto en Ucrania”. Según su posición, esta guerra fue consecuencia de muchos años de menosprecio de los intereses de Rusia.

“Nuestro país aspira a una paz duradera y sólida que garantice de manera fiable la seguridad de todos y cada uno. Sin embargo, no todos, incluido Kiev y las capitales que le apoyan, están preparados”, dijo, y señaló que mientras la situación no cambie, Rusia seguirá “persiguiendo sus objetivos”, en referencia a la guerra en Ucrania.

Al mismo tiempo, Putin cuestionó que actualmente, “en lugar del diálogo entre estados, escuchamos el monólogo de quienes, por derecho de fuerza, consideran permisible dictar su voluntad, enseñar a otros a vivir y dar órdenes”. El presidente ruso se declaró comprometido “con los ideales de un mundo multipolar”.

“La cooperación en asuntos regionales e internacionales clave se ha congelado”, dijo, y manifestó su esperanza de que esto se revierta y se garanticen “las legítimas preocupaciones de seguridad y el respeto de los intereses” rusos. Putin habló durante una ceremonia transmitida en directo por la televisión de su país.

Invierno ucraniano

Esta semana, el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ramesh Rajasingham, advirtió al Consejo de Seguridad que la situación humanitaria en Ucrania se deteriora.

Dijo que 10,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, y que los “ataques a gran escala” lanzados por Rusia contra infraestructuras ucranianas en pleno invierno enfrentan a los civiles a “condiciones cada vez más desesperadas”.

De acuerdo con la agencia Efe, Rajasingham dijo que los últimos ataques dejaron “cortes generalizados de electricidad, calefacción y suministro de agua, justo cuando las temperaturas descendieron hasta cerca de los 10 grados bajo cero”.

A esto, agregó, se suman 11 ataques dirigidos contra instalaciones de salud y personal sanitario en lo que va del año, que fueron “especialmente devastadores porque inutilizan los sistemas que mantienen con vida a la población civil durante el invierno”.

Los bombardeos, que continúan, dejaron a millones de personas con problemas de acceso a la electricidad y la calefacción.