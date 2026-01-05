Partidario del presidente Donald Trump, el 5 de enero, durante la manifestación en apoyo a Nicolás Maduro, frente al tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro espera su audiencia de lectura de cargo, en Nueva York.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados —en helicóptero primero y en un convoy de vehículos blindados después— desde el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn hasta un tribunal del sur neoyorquino, en Manhattan, para comparecer ante el juez federal Alvin K Hellerstein. De acuerdo con la CNN. Durante la audiencia, Maduro y su esposa se declararon no culpables de los cargos que se les imputa y señalaron que fueron secuestrados de Venezuela.

Maduro es investigado por conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para el uso de esas armas. Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, afirmó Maduro ante el juez.

La pareja, de 63 años él y 69 ella, fue captada por los medios vistiendo un mameluco marrón y calzado naranja. Las fuerzas especiales estadounidenses los capturaron durante la madrugada del sábado, tras un intenso bombardeo en puntos estratégicos.

Medios de comunicación frente al tribunal de los Estados Unidos.

Según Efe, el lunes las autoridades cortaron varias calles para realizar el movimiento, enmarcado en un extenso operativo de seguridad que implicó el despliegue de agentes de la Agencia Antidroga de EstadosUnidos (DEA, por sus siglas en inglés). Una multitud espera con pancartas y banderas fuera de las instalaciones, según se aprecia en las imágenes televisivas de medios estadounidenses.

La comparecencia del lunes fue la primera de Maduro ante un tribunal norteamericano. A pesar de que el Departamento de Justicia ya emitió una acusación en 2020, la imputación fue ampliada e incluye cargos vinculados a narcoterrorismo, drogas y armas. También plantearon que incluye a Flores, su esposa, a quien señala como coordinadora de reuniones y articuladora de la logística de la red delictiva.

En tanto, la agencia informó que el documento de la fiscalía también menciona a su hijo, “Nicolasito” Maduro Guerra; a Diosdado Cabello y Héctor Niño Guerrero Rusthenford Guerrero, presunto líder de la pandilla Tren de Aragua.

Manifestación en apoyo a Nicolás Maduro. Foto: Timothy A. Clary, AFP

