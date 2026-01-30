Agentes del ICE tocan a la puerta de una residencia, el 28 de enero, en Minneapolis, Minnesota. Foto: Stephen Maturen / Getty Images vía AFP

Representantes del Partido Demócrata, funcionarios electorales y grupos de derechos civiles temen que el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza por parte de la Casa Blanca puedan mermar la participación en las elecciones de medio término de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y casi un tercio del Senado.

Los demócratas del Senado consideraron prohibir la presencia de agentes del ICE en los centros de votación como parte de sus demandas al negociar el proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional.

De acuerdo con lo que informó el portal estadounidense Politico, los opositores al presidente Donald Trump argumentan que, si agentes armados realizan redadas en los centros de votación o en sus cercanías, estarían incitando a los ciudadanos a no ir a votar.

“Es lógico que esta fuerza policial privada que se está construyendo se utilice, en parte, para intentar suprimir la participación electoral”, dijo el senador demócrata por Connecticut Chris Murphy. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, calificó los temores de supresión del voto como “conspiraciones demócratas” sin fundamento. “Estas conspiraciones demócratas carecen de fundamento real y sus afirmaciones no deberían ser amplificadas por los principales medios de comunicación. El ICE se centra en expulsar del país a inmigrantes ilegales delincuentes, quienes no deberían estar cerca de ningún centro de votación, porque sería un delito que votaran”, dijo Jackson.

El violento accionar de los agentes del ICE ya provocaron que algunos ciudadanos tengan miedo de salir de sus hogares y está generando preocupación entre funcionarios electorales, que temen que el acoso y el miedo a ser arrestados impidan el derecho al voto de miles de personas.