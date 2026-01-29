Tarcísio de Freitas (c), luego de visitar a Jair Bolsonaro, el 29 de enero, encarcelado en el complejo penitenciario de Papuda en Brasilia.

En un gesto político muy importante, el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, se trasladó este jueves a Brasilia donde visitó al expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra cumpliendo la condena de 27 años y tres meses por la trama golpista de 2022 en el penal de Papudinha.

Esta es la primera reunión entre ambos desde el arresto de Bolsonaro. La visita había sido autorizada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), el día 22 de este mes, pero Freitas decidió cancelar la reunión tras evaluar que la conversación podría servir como presión para que apoyara más explícitamente la candidatura de Flávio Bolsonaro. Pero Freitas, quien integra el partido derechista Republicanos, dejó claro en los últimos días que no aspira a ser candidato presidencial, y en declaraciones públicas que dio el martes dijo que no pretendía ser postulante “ni si Bolsonaro me lo pidiera”.

En una entrevista radial con una emisora de la ciudad paulista de Sorocaba, Freitas fue enfático al afirmar que rechazaría cualquier llamado del expresidente para encabezar la fórmula presidencial. “Es muy fácil para mí decir que no”, afirmó, reiterando su compromiso a largo plazo con el electorado paulista.

Tras visitar al exmandatario este jueves, Freitas habló con los medios de prensa que lo esperaban a la salida del penal y declaró que mantiene un “proyecto a largo plazo” en San Pablo, y que su función actualmente dentro de la derecha es postularse a la reelección en el estado y trabajar junto con el postulante a la presidencia, manifestando expresamente su apoyo a la precandidatura del senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, que fue mandatada por su padre a comienzos de diciembre del año pasado.

De acuerdo con lo que informó el diario carioca O Globo, Freitas expresó que la visita tuvo como objetivo mostrar solidaridad con el expresidente y expresarle su apoyo. “Queríamos visitar al presidente. Era una visita que ya teníamos planeada; queríamos transmitirle nuestro abrazo y solidaridad, expresar nuestro aprecio y gratitud, y teníamos una tarea muy difícil: transmitir el abrazo de tanta gente”.

La visita de Freitas a Bolsonaro y un acercamiento con sus hijos eran pasos esperados, en medio de un contexto complejo dentro de la derecha brasileña debido a que muchas figuras y sectores empresariales y también religiosos, como algunas líderes evangelistas, tenían la esperanza de que fuera el actual gobernador paulista el que confrontara electoralmente con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre, ya que entienden que tiene muchas más posibilidades de ganar que Flávio Bolsonaro.

Si bien algunos analistas entienden que la actitud de Freitas de evitar confrontar con los Bolsonaro y de apoyar la candidatura presidencial de uno de los integrantes de la familia lo hace retroceder políticamente, otros estiman que los pasos del gobernador son prudentes y apuntan más a largo plazo, precisamente a las elecciones de 2030, contienda en la que Lula ya no estará habilitado constitucionalmente para participar.

En el marco de la distensión en el relacionamiento entre Freitas y la familia Bolsonaro, el miércoles otro de los hijos del exmandatario, el actual concejal por el estado de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, fue invitado a almorzar por el gobernador en el Palacio de los Bandeirantes, lugar en el que funciona el Ejecutivo de San Pablo. Tras el encuentro, ambos intercambiaron mensajes de gratitud en mensajes en sus respectivas cuentas de X.

Volviendo a lo que pasó este jueves, Freitas remarcó que participará en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. Al preguntársele si participaría en la campaña, respondió: “Por supuesto”.

Freitas también declaró a los medios que uno de los temas que conversó con el expresidente fue la precandidatura del gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, por el Partido Social Democrático. Según el gobernador de San Pablo, Bolsonaro cree que la participación de Caiado será valiosa en la contienda electoral que, se presume, se definirá en una segunda vuelta.

“El presidente elogió a Caiado. Le tiene aprecio. Entendemos que es una candidatura que suma al proyecto, que finalmente se unirá contra el Partido de los Trabajadores”, afirmó Freitas.