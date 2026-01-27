Monumento improvisado en el área donde Alex Pretti fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, el 26 de enero, en Minnesota.

Con al menos diez disparos en unos pocos segundos, el asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretti perpetrado por un grupo de agentes federales de inmigración en Minneapolis el sábado volvió a sacudir al estado de Minnesota apenas dos semanas después de la muerte de Renée Nicole Good, también en un operativo que era responsabilidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Si bien inicialmente defendió las acciones de los uniformados, la evidencia de que actuaron de manera totalmente desproporcionada alcanzó a Trump, que en un esfuerzo por disipar la tensión que derivó en protestas y manifestaciones, escribió en la red social Truth Social que mantuvo “una conversación telefónica muy buena” con el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey.

“Se están logrando muchos avances. Tom Homan [exdirector del ICE y su “zar de la frontera”] se reunirá con él para continuar la conversación”, anunció Trump.

El propio Frey realizó varias publicaciones en X luego del intercambio. “Expresé cuánto se ha beneficiado Minneapolis de nuestras comunidades inmigrantes y fui claro en que mi principal petición es que la operación Metro Surge debe terminar. El presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar”, explicó el funcionario.

En la misma línea, aseguró que algunos agentes federales comenzarán a abandonar la ciudad desde este martes y dijo que continuará “presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”.

“Minneapolis seguirá cooperando con las autoridades estatales y federales en investigaciones criminales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos ni aplicaremos la ley federal de inmigración”, aseveró Frey.

En sus palabras, los criminales violentos deben rendir cuentas con base en “los delitos que cometen” y no “por su lugar de origen”, por lo que confirmó que se reunirá con Homan para “discutir los próximos pasos”.

Trump también dialogó con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien, según divulgó en su red social predilecta, lo llamó para solicitar colaboración en el estado. “Fue una excelente llamada y, de hecho, parecíamos estar en la misma sintonía”, opinó Trump. Reveló que le solicitó a Homan que lo llamara y también hablarán entre sí próximamente, además de complementar que Walz “estaba contento” de que Homan se apostara en el territorio.

“Hemos tenido un éxito tremendo en Washington DC, Memphis, Tennessee, Nueva Orleans, Luisiana, y prácticamente en todos los demás lugares que hemos visitado, e incluso en Minnesota, la delincuencia ha disminuido considerablemente, pero tanto el gobernador Walz como yo queremos mejorar la situación”, cerró la publicación del republicano.

Tom Homan, responsable del plan de deportaciones masivas, sustituirá a Greg Bovino como hombre de confianza sobre el terreno en Minneapolis

El envío de Homan a Minneapolis se entendió como la sustitución de Greg Bovino, funcionario de la Patrulla Fronteriza.

“Enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro, pero justo, y me reportará directamente”, publicó Trump el lunes.

De acuerdo con la CNN, con base en fuentes anónimas, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió el acceso de Bovino a sus cuentas de redes sociales porque participó en discusiones sobre el tiroteo, lo que generó malestar en la Casa Blanca. De acuerdo con el artículo periodístico, este malestar también se extendió hasta la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya renuncia al cargo es pedida por los demócratas por considerarla artífice de la represión fuera de control en varias ciudades estadounidenses.

Tanto ella como Bovino respaldaron el accionar de los agentes mientras aumentan las solicitudes para una investigación independiente con el objetivo de esclarecer los hechos.