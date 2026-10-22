A cuatro días del balotaje en Brasil, una nueva encuesta de Quaest muestra un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro

Mientras tanto, la única consultora que acertó los resultados de la primera vuelta divulgó un estudio en el que le da seis puntos de ventaja al candidato ultraderechista sobre el actual mandatario.

Entrando ya en el tramo final de la caliente campaña electoral brasileña, que culminará el domingo, cuando se celebre el balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) se conocieron este miércoles dos nuevas encuestas de intención de voto.

En el estudio realizado por el Instituto Quaest a pedido de la red Globo, Bolsonaro tiene el 45% de las intenciones de voto contra 44% de Lula, por lo que la situación es de empate técnico, una tendencia que ya muestran varios sondeos difundidos en los últimos días.

En comparación con la encuesta anterior de Quaest, publicada el miércoles de la semana pasada, Bolsonaro bajó un punto (tenía 46%) y Lula mantuvo su 44%. La situación ya era de empate técnico y así se mantuvo. El porcentaje de votos en blanco, nulos y de personas que no van a votar se mantuvo en 9% y los indecisos pasaron de 1% a 2%.

Según el estudio de Quaest, dentro de la disputa muy peleada y estable, hay algunos movimientos favorables a Lula entre los beneficiarios del programa de ayuda social Bolsa Familia, grupo en el que el presidente pasó de 60% a 62% de intención de voto, mientras que Flávio bajó de 31% a 27%.

Esta nueva encuesta también mostró un aumento de indecisos en la pregunta espontánea. El porcentaje de electores que no saben por quién votar subió de 7% a 14% en la intención de voto espontánea. Lula y Flávio aparecen empatados, con un 40% cada uno en esta modalidad.

Paralelamente, se registró una disminución del rechazo a Lula, que cayó de 53% a 47%, mientras que el porcentaje de quienes podrían votar por él aumentó, pasando de 47% a 49%. También hubo una variación favorable a Lula en la evaluación del gobierno, ya que la aprobación de la gestión pasó de 45% a 46%, mientras que la desaprobación pasó de 48% a 47%.

Otro dato que genera expectativas en la campaña del actual mandatario y sus seguidores es que el miedo al retorno de la familia Bolsonaro al poder volvió a superar a los temores de que Lula sea reelecto.

Tras un empate numérico en la encuesta anterior (43% para cada uno), el temor a un retorno de los Bolsonaro al poder volvió a situarse numéricamente por delante: 44% afirma temer más este escenario, frente al 42% que teme más un gobierno de Lula.

Pero mientras se espera para este jueves los datos de la encuesta de Datafolha, una de las más respetadas en Brasil, también este miércoles se difundieron los números del sondeo realizado por la consultora Gerp, que, si bien es considerada una referencia menor, en este momento tiene cierto crédito porque fue la única que acertó casi de manera perfecta los datos de la primera vuelta.

En dicha instancia, Gerp en su última encuesta dijo que Flávio Bolsonaro obtendría el 46% de los votos y Lula el 44%, un número que quedó muy cerca de la diferencia real de 1,8% que hubo en los comicios del 4 de octubre.

Ahora, de acuerdo con lo que consignó la revista Veja, los números del sondeo de Gerp marcan que Bolsonaro cuenta con el 53% de los apoyos contra el 47% de Lula. El cálculo de los votos válidos excluye las respuestas de los encuestados que no eligieron a ninguno de los candidatos o que no supieron responder. En la encuesta anterior, publicada el 16 de octubre, Bolsonaro tenía el 52 % y Lula el 48 %.

Al considerar a todos los encuestados, el senador del PL registra el 50% de la intención de voto y el presidente el 45%, los mismos porcentajes que en la encuesta anterior. Un 2% no tiene intención de votar por ninguno de los dos, y un 2% no sabe o no respondió. El margen de error del estudio es de dos puntos porcentuales, para más o para menos.