Bolsonaro dijo que llegó la hora de un “cambio” y Lula que su contrincante quiere “gobernar con la bandera estadounidense”

Lula en las afueras de la escuela donde votó en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil. Foto: Juan Barreto, AFP.

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Dos horas después de abrirse los colegios electorales en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva llegó a la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en São Bernardo do Campo, municipio próximo a San Pablo, para votar en la segunda vuelta presidencial.

Luego de votar, Lula dijo en rueda de prensa que en los últimos días hubo las “mayores manifestaciones políticas” de los últimos 50 años en Brasil. “Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas”, dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), según consignó EFE.

También apuntó contra su contrincante, Flávio Bolsonaro, a quien llamó “miliciano” y una “persona descalificada moral y éticamente”. Asimismo, dijo que lo que está en juego en estas elecciones es si la ciudadanía elige a una persona que “quiere gobernar con la bandera estadounidense”.

Media hora antes, en otra ciudad, votó Bolsonaro. El candidato del Partido Liberal votó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio Vila Isabel de Río de Janeiro y luego llamó a la ciudadanía a sufragar, a pesar de la lluvia.

Flávio Bolsonaro votando el domingo en Río de Janeiro. Foto: Mauro Pimentel, AFP.

También dijo que “Brasil necesita un cambio de verdad” y que el país “no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, según consignó AFP.

Las mesas de votación cerrarán a las 17.00. Las últimas encuestas dan un empate técnico entre ambos candidatos, aunque la mayoría de las mediciones muestran levemente arriba a Bolsonaro. Este sábado, Datafolha y Quaest dieron los resultados de las últimas encuestas, ambas con los mismos números: 51% de los votos válidos -sin contar en blanco, anulados o quienes no quieran ir a votar- para Bolsonaro y 49% para Lula da Silva, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En el caso de Datafolha, la encuesta fue realizada a 4.050 votantes en 124 municipios de Brasil entre el viernes y el sábado. La encuesta de Quaest fue realizada en los mismos días y contestaron 3.702 personas, informó CNN.