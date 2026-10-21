El presidente de Cuba Díaz-Canel repudió la orden de detención contra Raúl Castro emitida en un “patético circo miamense”

El embajador de Estados Unidos ante la ONU celebró el pedido de arresto, mientras que la presidenta mexicana lo atribuyó al contexto electoral en Washington.

El gobierno de Rusia manifestó el martes su apoyo al expresidente de Cuba Raúl Castro y rechazó la acción de la Fiscalía de Florida, Estados Unidos, que pidió y obtuvo una orden de arresto contra el dirigente. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia hizo público su repudio “categórico” a esta orden emitida por un juez de Miami.

El año pasado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, reabrió una investigación sobre el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, en febrero de 1996, que, según las autoridades de Cuba, violaron el espacio aéreo de la isla.

En Florida, el caso avanzó este año, cuando la Fiscalía, bajo el argumento de que los tripulantes que murieron eran residentes de ese estado, y las avionetas habían despegado desde allí, dispuso que se investigara la eventual responsabilidad de Raúl Castro, que en 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas.

El lunes, Uthmeier anunció que obtuvo de un juez la orden de detención contra el dirigente. “Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista”, dijo Uthmeier.

Para la cancillería rusa, “presentar una acusación infundada y falsa más de 30 años después no es más que una venganza del lobby anticubano de Miami, un deseo de ajustar cuentas con Castro, quien celebró su 95 cumpleaños en junio”. En el texto, Moscú reafirmó su solidaridad con Cuba y su voluntad de seguir “fortaleciendo los estrechos lazos de amistad, apoyo mutuo, asistencia y cooperación integral”.

También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al pedido de detención de Raúl Castro el martes, al ser consultada durante una conferencia de prensa. La mandataria opinó que esta noticia se enmarca en las elecciones de mitad de mandato que renuevan gran parte del Congreso estadounidense. “Pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre, desde mi punto de vista”, dijo Sheinbaum, y aludió a la voluntad de “ganar votos de un lado y del otro”.

Además de las elecciones, hay un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, que incluye un endurecimiento de bloqueos y sanciones, y a esto se refirió el diario oficialista cubano Granma. Consideró este pedido de detención como otra de las acciones del gobierno de Estados Unidos que buscan “ocultar el impacto devastador del bloqueo y el asedio energético sobre Cuba”.

Manifestó que “el imperio en su afán de intentar doblegar al pueblo cubano” utiliza “herramientas ‘diplomáticas’ en este empeño” que “son las de siempre: amenazas, presiones, campañas de odio en las que faltan a la verdad”. “En ese camino de agresiones”, enmarcó el diario la orden de arresto. Afirmó que “para los supuestos cargos reciclaron la fraudulenta acusación difundida en mayo pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, basada en el derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996”.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo en sus redes sociales que “la repudiable acción” contra Raúl Castro “en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”. Afirmó que “Raúl es Raúl, y ante cada afrenta a su figura siempre encontrarán la determinación de un pueblo a defender a la Revolución”.

Para Díaz-Canel, “esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena” y “forma parte del afán agresivo y responde a los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo”.

La visión opuesta fue presentada el lunes por el embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, en un acto organizado por la delegación que encabeza, que fue convocado bajo la consigna “Cuba libre: la opresión que oculta La Habana”, en el que participaron varios activistas.

“Esto es justicia para el pueblo cubano. Es justicia por los vuelos de Hermanos al Rescate y por aquel ataque de hace tanto tiempo. Y creo que envía el mensaje de que no hemos olvidado”, dijo, según citó la agencia de noticias Efe. El diplomático agregó que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, “se toma muy en serio los abusos”, y que entregó a otras delegaciones datos sobre “el número de presos políticos, las muertes bajo custodia, las ejecuciones extrajudiciales” y “la corrupción”.