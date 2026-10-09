La reconocida abogada sudafricana Navi Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz

Navi Pillay, el 9 de octubre, en la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg.

Trump arremetió contra el comité que otorga el galardón y su gobierno emitió nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, pocas horas después de conocida la noticia.

El Comité Noruego del Nobel anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la reconocida jurista sudafricana de origen indio Navanethem Navi Pillay “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

“El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”, señaló en Oslo el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. “La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”, agregó Frydnes, de acuerdo con lo que informó la Deutsche Welle.

Uno de los primeros trabajos profesionales que le dieron notoriedad en Sudáfrica y fuera de fronteras a Pillay fue la defensa legal de Nelson Mandela y de otros reconocidos líderes en la lucha contra el apartheid que rigió durante décadas en el país africano.

Pillay, nacida hace 85 años en la ciudad sudafricana de Durban e hija de padres de origen tamil, fue la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos desde 2008 hasta 2014.

Su último rol de importancia en la ONU fue la presidencia entre 2021 y 2025 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que el pasado año concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

En ese sentido, este viernes tras conocer la noticia durante una actividad académica en la ciudad alemana de Núremberg, Pillay declaró: “Creo que es muy apropiado que esté aquí con amigos y colegas, todos ellos defensores de los derechos humanos. Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza en el que se califica lo que está ocurriendo allí como genocidio”.

Trump reaccionó y su gobierno impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional

Después de enterarse de que Pillay había ganado el premio, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el Comité Noruego del Nobel.

Lo hizo compartiendo en la red Truth Social una publicación que criticaba duramente al Comité Nobel y a Pillay, al tiempo que elogiaba la trayectoria de Trump en materia de política exterior.

“Hoy, el Comité Nobel se ha desacreditado irremediablemente y ha devaluado el otrora gran Premio Nobel de la Paz al concedérselo a Navi Pillay, de la ONU”, expresó la publicación compartida por Trump hecha por el estudio legal del abogado David Schoen, quien representó a Trump en su segundo juicio político en 2021.

Pero las cosas no quedaron ahí, porque poco después el gobierno estadounidense anunció la imposición de nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). Washington anunció esta decisión a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, asegurando que Trump “nunca permitirá que el Tribunal Penal Internacional procese a estadounidenses” y amenazado con “desmontar” el organismo internacional “ladrillo a ladrillo” si no “acaba con sus amenazas”.

Hasta el momento, Estados Unidos impuso sanciones a 17 personas relacionadas con el CPI, según un comunicado del Departamento de Estado, un castigo que el viernes decidieron ampliar con el fin de prohibir las transacciones de un tribunal “que actúa al margen de las normas, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”.

La noticia de las nuevas sanciones fue rechazada de manera contundente por la CPI, calificándolas de “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”.

La CPI advirtió que estas medidas no solo amenazan el estado de derecho internacional, sino que también afectan directamente a las víctimas, “que acuden a la Corte cuando han agotado todas las demás vías”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, el diplomático portugués António Guterres condenó las medidas de Estados Unidos y advirtió estas decisiones ponen en peligro la capacidad del tribunal para cumplir su mandato y suponen un duro golpe a la justicia penal internacional.

Guterres, que el 31 de diciembre finalizará su mandato, pidió a todos los países que respeten sus compromisos jurídicos y respalden la rendición de cuentas por los crímenes más graves.