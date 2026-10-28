Serbia tras la victoria electoral de la lista estudiantil

Manifestación antigubernamental, el 25 de octubre, frente a la sede del medio de comunicación El Informante, en Belgrado.

Luego de las exuberantes fiestas electorales, surgen cada vez más preguntas sobre la orientación política y el futuro gobierno. ¿Qué nombres se están discutiendo?

Belgrado casi parece una ciudad diferente. Desde la victoria de la llamada Lista Estudiantil en las elecciones parlamentarias serbias, se ha vuelto casi irreconocible. Esperamos esto durante 14 años y ahora una gran carga ha caído sobre nuestros hombros, dicen muchos jóvenes.

El movimiento estudiantil se enfrenta ahora a la tarea de pasar de la resistencia a la responsabilidad gubernamental. En medio de la euforia, las mentes críticas se hacen las primeras preguntas. La lista de estudiantes había evitado deliberadamente tener una figura destacada. Todavía no está claro cómo será un gobierno ni quién estará al frente de él.

Con el 52,7% de los votos y provisionalmente 140 de las 250 bancas, pueden gobernar en solitario. Los candidatos son profesores, médicos, artistas y otras personalidades como el actor Tihomir Stanić o la leyenda del baloncesto Dejan Bodiroga. Los propios estudiantes no están en la lista.

El nombre del exgobernador del Banco Nacional Dejan Šoškić circula como posible primer ministro. Es uno de los pocos que ya ha ocupado un cargo público importante. También se menciona al principal candidato Ilija Srdanović. Hasta ahora no se ha decidido nada. Las expectativas de la sociedad sobre un posible nuevo gobierno son enormes.

Diferencia con Hungría

Una de las prioridades serán los medios de comunicación. En los últimos 14 años, el régimen de Aleksandar Vučić alineó a gran parte del panorama mediático serbio; los periodistas críticos fueron presionados y las cadenas progubernamentales difamaron al movimiento de protesta.

La magnitud de la ira por esto se mostró el lunes por la noche en Belgrado. Los manifestantes irrumpieron en el edificio de la emisora progubernamental Informador y encararon al editor jefe, Dragan J. Vučićević. Hubo enfrentamientos, la Policía intervino. En los medios progubernamentales, Aleksandar Vučić ya es citado como el “líder de la oposición”. Cabe temer que siga atacando a sus oponentes políticos.

Mientras tanto, otras escenas se están desarrollando en la emisora pública RTV Vojvodina. Parte del personal pidió disculpas a los espectadores por años de reportajes unilaterales y ocultación de temas. El editor jefe dimitió. Por tanto, la agitación política es evidente en los medios, pero aquí no se espera un escenario como el de Hungría, donde oficinas editoriales enteras son despedidas y reemplazadas tras la destitución de Orbán.

En política exterior, el cambio de poder probablemente traerá menos cambios de los que se podrían esperar en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a la lista de estudiantes. Dejan Šoškić quiere acelerar las reformas de adhesión a la Unión Europea y, en última instancia, que se decida la incorporación en un referéndum. Al mismo tiempo, Jovo Bakić, profesor de la Facultad de Artes y Humanidades y candidato de la lista estudiantil, descarta sanciones contra el régimen de Putin. “Respetamos a Rusia como gran potencia y como socio, en muchos casos como potencia protectora”, declaró a la emisora estatal rusa RT Balkan. La dependencia de Serbia del gas natural ruso probablemente influirá en esto.

La socióloga recomienda la paciencia

Desde el principio, el movimiento estudiantil reunió a conservadores y nacionalistas, además de a liberales e izquierdistas. Por ejemplo, tras la victoria electoral, aparecieron en las celebraciones banderas que reclamaban Kosovo como territorio serbio. Las protestas también incluyeron fotos del líder chetnik, Draža Mihailović. Tales símbolos no son nuevos en el movimiento. Sin embargo, los estudiantes se distanciaron de los extremistas de derechas.

“Es un movimiento genérico. Y probablemente esa fue la única forma de derrocar a un autócrata como Vučić”, dice Gazela Pudar Draško, del Instituto de Filosofía y Teoría Social. El movimiento estudiantil se centra principalmente en cuestiones internas para reparar el daño institucional que Vučić ha causado.

La socióloga política también pide paciencia, especialmente en el período de transición del gobierno antiguo al nuevo. “La democracia es un proceso lento, y si queremos tener instituciones sostenibles y democráticas, tenemos que hacerlo bien. Así que no esperes nada de la noche a la mañana”, dice Draško. La victoria electoral de la lista estudiantil solo ha sentado las bases para el cambio.