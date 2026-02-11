Un tiroteo fatal dejó al menos diez muertos este martes en la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge, una localidad ubicada en la provincia de Columbia Británica y al oeste de Canadá, consignó la alerta de emergencia policial que publicó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

La Policía informó que entre los fallecidos se encuentra el tirador, pero también perdieron la vida seis personas al interior del establecimiento, otros dos individuos fueron hallados en una vivienda de la zona cercana a la escuela y una tercera víctima falleció de camino a un centro de salud.

“Se cree que el sospechoso original fue localizado muerto. Se continúa investigando si hubo un segundo sospechoso involucrado y el número total de víctimas”, indicó la alerta, que permaneció activa aproximadamente desde las 13.20 hasta las 17.45 horario canadiense.

En una actualización, las autoridades reconstruyeron que los agentes dieron con el agresor sin vida y “aparentemente con una lesión autoinfligida”, además de que, al margen de las víctimas mortales, “aproximadamente otras 25 personas están siendo evaluadas y clasificadas en el centro médico local por lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Además, confirmaron que se encuentran realizando registros adicionales en otras fincas para determinar si hay más personas heridas o muertas, en una localidad que está ubicada 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver y que es hogar de unas 2.400 personas. La unidad de delitos graves de la RCMP de Columbia Británica asumió la conducción de la investigación, pero el Estado también desplegó en la zona al Equipo de Respuesta a Emergencias de la RCMP y servicios para víctimas, entre otros.

“Esta fue una situación dinámica y de rápida evolución, y la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad fue crucial en nuestra respuesta”, declaró el superintendente Ken Floyd, comandante de la RCMP para el Distrito Norte. LA BBC agregó que Floyd dijo que todavía es pronto para saber si aumentará el número de fallecidos y también para establecer la conexión entre la escuela y la casa donde fueron localizadas otras personas muertas. Tampoco se sabe cuántas de las víctimas eran niños, agregó el medio, en una tragedia que se ubicó entre las más mortíferas del país en décadas.

“Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y todos los afectados por este trágico incidente. Este ha sido un día increíblemente difícil y emotivo para nuestra comunidad, y agradecemos la cooperación demostrada por los oficiales que continúan su trabajo para avanzar en la investigación”, complementó, según la misiva que publicó la Policía.

La respuesta institucional

El premier canadiense, Mark Carney, se declaró “devastado” por el tiroteo y elevó sus condolencias a “las familias y amigos que han perdido a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia”. “Me uno al duelo de los canadienses con aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y agradezco la valentía y la abnegación de los socorristas que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, escribió en X.

Según Carney, la “capacidad de unirnos en tiempos de crisis”, junto con la “empatía, unidad y comprensión mutua”, es lo mejor que tiene el país, por lo que garantizó que se encuentra en contacto con el funcionariado –incluyendo el primer ministro de la Columbia Británica, David Eby, y el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree– para que la “comunidad reciba todo el apoyo posible” en el marco de una “terrible tragedia”.

El propio Eby, junto con la ministra de Seguridad Pública y Fiscal General de la provincia, Nina Krieger, ofrecieron una conferencia de prensa desde Vancouver. El primero tildó el hecho de “devastador” y una “tragedia inimaginable”, por lo que solicitó a la población que “envuelvan a estas familias con amor” de ahora en adelante ya que se trata de un suceso que “resonará durante años”.

Por su parte, Krieger enfatizó que, aunque la alerta cesó, “la gente de Tumbler Ridge permanece en estado de crisis” tras “uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y país”. “Este es solo el comienzo para muchas familias afectadas por los trágicos sucesos de hoy. Las repercusiones seguirán resonando en la comunidad y el país durante un tiempo”, acotó.