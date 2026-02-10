La de este miércoles se presume que será una jornada de tensión en los alrededores del edificio que alberga al Congreso argentino, porque mientras en la Cámara de Senadores los legisladores tratarán la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, en las afueras numerosas entidades políticas, sindicales y sociales se manifestarán contra el proyecto de ley.

La iniciativa, denominada de manera oficial Proyecto de Modernización Laboral, es una de las grandes banderas del Ejecutivo libertario, que decidió adelantar el período de sesiones legislativas con la reforma laboral como uno de los temas centrales.

Los ejes del proyecto, tal como recordó el diario La Nación, son reducir cálculos indemnizatorios, que las empresas puedan contar con más facilidades tanto para emplear como para despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación de los sindicatos, además de cambiar las condiciones sobre las vacaciones y las horas extra.

El gobierno está haciendo desde hace largas semanas un fino trabajo de articulación, con la llamada oposición dialoguista, pero particularmente con los gobernadores provinciales, ya que los votos de los legisladores afines a ellos pueden asegurar la aprobación. En esas operaciones políticas tuvo un rol determinante el actual ministro del Interior, Diego Santilli, quien ejerce el cargo desde noviembre del año pasado.

En esta línea, desde el oficialismo existe optimismo de que la nueva legislación se apruebe, porque ya contarían con los apoyos necesarios para tener el sí en el Senado, luego de lo cual el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados.

Eso trascendió luego de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada todos los integrantes de la mesa chica del gobierno, entre ellos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Movilizaciones y razones

La manera de enfrentar la reforma mileísta conllevó divisiones en el sindicalismo argentino. Si bien la central más grande del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), anunció que acompañará las movilizaciones al Congreso, no decretó un paro general. Esta medida sí fue aprobada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y también por otros gremios, que paralizarán sus actividades.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a los trabajadores a “parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general. Aguiar expresó en un comunicado que “sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, informó elDiarioAr.

También criticó con dureza a los gobernadores provinciales que dieron su aprobación a la reforma. “Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, expresó el dirigente sindical. De acuerdo con lo que consignó el portal Perfil, dijo que los mandatarios provinciales “tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios. No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”.

Mientras tanto, los sindicatos del transporte nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidieron parar, medida que afectará principalmente al tráfico aéreo y la actividad marítima y portuaria.

Los ómnibus, trenes y subtes también detendrán sus actividades, aunque de manera parcial. Justificando la medida, el líder de la CATT, Juan Carlos Schmid, argumentó que la reforma promovida por el Ejecutivo “es absolutamente regresiva, ataca convenios internacionales y favorece decididamente al sector empresarial”.

Entre las figuras políticas, uno de los que mostró de manera más rotunda su rechazo a la reforma laboral es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El dirigente, quien lidera dentro del peronismo el sector Movimiento Derecho al Futuro (MDF), estará presente en el Congreso en las movilizaciones de este miércoles.

Además, el lunes, en la sede del gobierno provincial bonaerense, en la ciudad de La Plata, se presentó un informe técnico político en el que dos jerarcas de la administración que lidera Kicillof, el ministro de Trabajo, Walter Correa, y el de Gobierno, Carlos Bianco, explicaron las razones de su rechazo a la reforma.

De acuerdo con lo que informó el portal El Destape, en el trabajo realizado por asesores y abogados laboralistas se hizo un resumen histórico, desde la dictadura a la actualidad, en relación con la situación laboral en Argentina. Entre las conclusiones, publicadas en la cuenta de X del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se expresa: “Este proyecto solo motivará una brutal pérdida de derechos para la masa trabajadora, una acentuación de la precarización laboral e intentará destruir la organización sindical. Jamás los derechos de los trabajadores fueron determinantes de la creación del empleo, sino el funcionamiento de la economía productiva”.

En el informe también se advierte sobre los impactos negativos que la aprobación de la normativa libertaria podrá tener en materia de pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del Estado como garante de derechos.