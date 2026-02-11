Un tribunal civil de Río de Janeiro condenó a los asesinos de la edila Marielle Franco, los expolicías militares Ronnie Lessa y Élcio Vieira de Queiroz, a pagar una indemnización de 200.000 reales (aproximadamente 38.500 dólares) en concepto de daños morales a Mónica Benício, viuda de la parlamentaria que integraba el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

De acuerdo a lo que informó O Globo, el tribunal en su sentencia, además de la indemnización, decidió establecer el pago de una pensión equivalente a dos tercios de la remuneración que Marielle Franco habría percibido durante su vida.

La sentencia también prevé el pago de los aguinaldos y los salarios vacacionales, así como la congelación de todos los bienes de los delincuentes.

Luego de conocer la noticia, Mónica Benício declaró que la decisión representa una “victoria simbólica” al reconocer la interrupción de la historia que ella y Marielle construían juntas y el futuro que les fue negado. Según ella, no se trata de una lucha por dinero.

“No hay compensación que pueda reparar la pérdida del amor de mi vida. Más que condenar a las personas, la justicia para Marielle y Anderson solo existirá cuando la paz sea soberana y la vida de todos los brasileños y brasileñas sea plena. Es a esta sociedad que Marielle dedicó su vida. Es en respeto a este sueño que hoy llevo su legado conmigo”, expresó Benício.

De todas maneras, sus defensores legales informaron que apelarán la decisión judicial para solicitar un aumento en la indemnización por daño moral. “Entendemos que la sentencia fue generosa con los acusados al fijar la indemnización por daño moral en 200.000 reales, considerando la gravedad del caso y el daño causado a la viuda”, expresaron.

“Ninguna cantidad compensa el daño sufrido, pero no cabe ignorar que, en casos similares, la Justicia llegó a otorgar cantidades cercanas al millón de reales”, agregaron los juristas de la viuda de Franco.

La edila y activista fue asesinada el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro mientras se trasladaba en un auto que era manejado por su chofer, Anderson Pedro Gomes, quien también murió en el ataque.

También iba en el auto, junto a Franco, su colaboradora Fernanda Chaves, quien viajaba en el asiento de atrás y resultó herida.

Los asesinos hicieron un seguimiento de varias horas a Franco hasta que lograron acercarse a su vehículo y dispararle para luego huir.

Franco recibió cuatro disparos, tres en la cabeza y uno en el cuello, mientras que Anderson recibió tres en la espalda.

Ronnie Lessa y Élcio Queiroz fueron arrestados dos días antes de que se cumpliera un año del asesinato, el 12 de marzo de 2019, y no se resistieron al ser detenidos por los agentes policiales.

Pero además de Lessa y Queiroz, otras tres personas están detenidas por el caso. En marzo de 2024, los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão fueron arrestados, bajo la acusación de ser quienes ordenaron el asesinato. También fue detenido el detective Rivaldo Barbosa, sospechoso de ayudar a planificar el crimen y, posteriormente, intentar obstruir la investigación.