Campamento de Nuseirat para refugiados palestinos, el 31 de enero, en el centro de la Franja de Gaza.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, condenó las reiteradas violaciones del acuerdo de alto el fuego que rige en la Franja de Gaza por parte de Israel y sus continuos ataques sobre la población palestina.

“Condenamos las reiteradas violaciones del alto el fuego en Gaza, donde cientos de palestinos murieron y resultaron heridos por los ataques israelíes durante el fin de semana”, escribió Lahbib en su cuenta de X. “Debe respetarse el derecho internacional humanitario. Los civiles deben ser protegidos en todo momento y lugar”, agregó la funcionaria europea.

En un tono similar se expresaron este domingo en una carta emitida de manera conjunta ocho ministros de Asuntos Exteriores de países musulmanes, que condenaron las reiteradas violaciones del alto el fuego en Gaza por parte del gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel llevaran a cabo una oleada de ataques aéreos sobre el territorio palestino.

La carta conjunta, consignada por la cadena catarí Al Jazeera y firmada por Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, argumenta que los ataques israelíes amenazan los esfuerzos en curso para crear las condiciones adecuadas para la transición a una fase más estable en la Franja de Gaza, donde, si bien se detuvieron los bombardeos masivos, la situación humanitaria sigue siendo preocupante.

Concretamente, entre la noche del viernes y el sábado, al menos 32 palestinos fueron asesinados en una ola de ataques sobre varias zonas de la Franja de Gaza, una de las cifras de muertos más altas desde el inicio de la frágil tregua que comenzó a regir en octubre del año pasado, de acuerdo a lo que informó el diario The Times of Israel.

Fuentes del ejército de Israel confirmaron los ataques y agregaron que estaban dirigidos contra “comandantes terroristas” e infraestructura militar de la organización islamista Hamas, que sigue dominando la mayor parte de la Franja de Gaza.

Se abre el paso de Rafah y sigue la violencia de los colonos en Cisjordania

Las autoridades israelíes informaron que luego de las operaciones de prueba que se realizaron durante el domingo, este lunes autorizarán la apertura del paso de Rafah, que está situado en la frontera de la Franja de Gaza con Egipto.

Como parte de los planes para reabrir el cruce, que estuvo prácticamente cerrado de manera ininterrumpida durante casi dos años, se permitirá la entrada y salida de un número limitado de palestinos del enclave devastado por los ataques israelíes.

Las autoridades ya comunicaron que se les dará prioridad a quienes necesiten salir de Gaza por razones médicas, y posteriormente se abrirá para otros residentes.

El Ministerio de Salud de Gaza que maneja Hamas afirma que aproximadamente 20.000 personas corren riesgo de muerte y necesitan evacuación médica de manera urgente.

Pero mientras esto sucede en Gaza, la violencia sigue de manera cotidiana en los otros territorios palestinos, Jerusalén Este y sobre todo en Cisjordania.

Medios palestinos informaron que este domingo las fuerzas israelíes ejecutaron una serie de órdenes de evacuación forzosa en aldeas de Cisjordania, incluyendo Ramala y Belén. Paralelamente la agencia de noticias palestina Wafa informó que colonos israelíes armados dispararon contra los residentes de Sinjil, quienes se enfrentaron a ellos, antes de retirarse.

La situación de violencia permanente en Cisjordania fue denunciada por un comité cristiano palestino, que advirtió que los ataques de colonos israelíes están haciendo peligrar la histórica presencia cristiana en el territorio, llamando a la protección de los palestinos, incluyendo a los cristianos.

En una carta a las iglesias de todo el mundo, el Comité Presidencial Superior Palestino para Asuntos Eclesiásticos afirmó que los ataques de colonos se vienen intensificando en toda Cisjordania.

Según el comité, los ataques abarcan desde asaltos y arrestos hasta apropiaciones de tierras y la expansión de asentamientos ilegales, describiéndolos como parte de una política para alterar la demografía y la geografía de la zona. “Estos no son incidentes aislados”, declaró el comité, que agregó que la violencia de los colonos se lleva a cabo bajo la protección de las fuerzas israelíes, sin ningún tipo de consecuencias.