La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados del Congreso argentino captó la atención en el país durante toda la jornada del jueves, pautada por las movilizaciones callejeras en las inmediaciones del edificio legislativo, incidentes con las fuerzas de seguridad y un paro general masivo, que paralizó parcialmente a Buenos Aires.

Tras la media sanción obtenida la semana pasada por la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei en el Senado, la sesión de este jueves comenzó en las primeras horas de la tarde gracias a que La Libertad Avanza y sus aliados lograron llegar al quórum de 130 legisladores.

Luego empezó un debate áspero, con duros intercambios entre los legisladores, y algunos hechos peculiares, como el cruce entre la diputada izquierdista Myriam Bregman y la libertaria Lilia Lemoine, quien la interrumpió repetidamente durante su intervención.

Además, de acuerdo a lo que informó Ámbito Financiero, un grupo de diputados de Unión por la Patria protagonizó una protesta dentro de la Cámara de Diputados, con gritos y reclamos al presidente del cuerpo, Martín Menem, por no habilitar una votación nominal solicitada por el bloque que conduce Germán Martínez. En ese contexto, se viralizó un video en el que la diputada peronista Florencia Carignano aparece desenchufando cables de una consola ubicada frente al sector del personal taquigráfico.

Las imágenes fueron grabadas por la diputada Lemoine, quien increpó a Carignano en el lugar y luego calificó el episodio de un “escándalo” en la red social X, al remarcar la importancia del trabajo de los taquígrafos para la transparencia parlamentaria.

La tensión dentro del Congreso tuvo su correlato en las calles aledañas al edificio, donde las movilizaciones de las organizaciones contrarias a la reforma se encontraron con un férreo dispositivo de seguridad.

Tal como había sucedido la semana pasada durante la sesión en el Senado, se registraron incidentes entre manifestantes que se acercaron a las vallas dispuestas por la Policía, que respondió lanzando agua y gases lacrimógenos a la multitud.

Hubo decenas de personas detenidas, y de acuerdo a lo que informó el portal Tiempo Argentino al menos se registraron dos heridas, una mujer de 75 años y otra de 46.

Fuentes de los servicios de emergencia presentes en el lugar informaron que la primera damnificada sufrió lesiones de consideración luego de caerse y la segunda tuvo convulsiones, por lo que debió ser trasladada a un hospital cercano.

Entre lo que pasaba dentro del Congreso y lo que sucedía afuera, la jornada estuvo atravesada también por el paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se sintió en las calles de la capital argentina por la fuerte adhesión de los gremios del transporte, por lo que durante la jornada no funcionó la mayor parte de los servicios de ómnibus, subtes y trenes.

En una declaración durante la tarde, uno de los integrantes de la dirección de la CGT, Jorge Sola, destacó el “alto acatamiento” del paro general y pidió a los diputados que representaran a “quienes los votaron, los trabajadores”. Sola dijo el cese de actividades alcanzó un porcentaje del 90%, que “representa el humor social” que existe entre la ciudadanía argentina.

El jefe de Gabinete y exvocero de Milei, Manuel Adorni, salió al cruce de esta afirmación y calificó el paro de “extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia”. “Por algo la gente los odia: tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, declaró Adorni, de acuerdo a lo que consignó Clarín.