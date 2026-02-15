El Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está analizando cuál será el candidato que acompañará al actual mandatario en la fórmula para las elecciones, que se celebrarán el 4 de octubre.

Desde el año pasado, con algunas variaciones, aunque no muy notorias, las numerosas encuestas de intención de voto publicadas marcan de manera constante que la ciudadanía, en particular quienes ya tienen su voto definido, está prácticamente partida en mitades.

Los últimos sondeos coincidieron en que en la primera vuelta el ganador en todos los escenarios planteados sería Lula, aunque en todos los casos muy lejos de tener una diferencia que le asegure la reelección en primera vuelta, por lo que pasaría a un balotaje previsto para el 25 de octubre, dos días antes de que el líder del PT cumpla 81 años.

Es por esa razón que dirigentes y legisladores del sector izquierdista están impulsando la iniciativa de ofrecerle la candidatura a la vicepresidencia a un integrante del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

El único antecedente de esta alianza táctica entre los partidos duró bastante, aunque no terminó bien. En las elecciones de 2010, celebradas después de los dos primeros mandatos de Lula, Dilma Rousseff llegó a la presidencia como candidata del PT, con Michel Temer, del MDB, como compañero de fórmula.

La historia es conocida: luego de ejercer como vicepresidente entre 2011 y 2016, en agosto de ese año Temer llegó a la presidencia tras el golpe parlamentario orquestado contra Rousseff.

Ese antecedente no deja de ser visto como una señal de alarma, pero la realidad para algunos sectores petistas marca que dar un paso hacia el MDB sería la forma más efectiva de dejar lo más aislada hacia la derecha posible la candidatura de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, pensando en una más que factible segunda vuelta entre Lula y el hijo mayor del expresidente actualmente encarcelado.

El MDB es un partido con presencia en todo el país y cuenta con una representación parlamentaria considerable, 11 de los 81 senadores, 43 de 513 diputados, además de tres gobernadores estaduales: Helder Barbalho, líder del Ejecutivo en Pará; Paulo Dantas, de Alagoas; e Ibanéis Rocha, al mando del Distrito Federal de Brasilia.

Además, el MDB integra el gobierno de Lula, en el que tres de sus integrantes ocupan ministerios: Simone Tebet, candidata presidencial del sector en 2022, quien se desempeña desde el comienzo del actual mandato de Lula como ministra de Planeamiento y Presupuesto; Jader Filho lidera la cartera de Ciudades; y Renan Filho ocupa el Ministerio de Transportes.

La alternativa de nominar un candidato a vicepresidente del MDB dejaría fuera de carrera a quien actualmente ocupa el cargo, Geraldo Alckmin, actual integrante del Partido Socialista Brasileño (PSB), pero que transitó la mayor parte de su extensa vida política en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), sector que fundó junto con el expresidente Fernando Henrique Cardoso, entre otros.

Muchos entienden que Alckmin nuevamente debería ser el compañero de Lula, ya que entienden que cumplió de buena manera su función, hecho por el cual siempre es valorado positivamente por el presidente en sus intervenciones públicas.

No obstante, hay quienes en el entorno del Palacio de Planalto entienden que la candidatura del PT debe tener un respaldo mayor, como el que le puede dar el MDB, que en caso de no cerrar un acuerdo con el oficialismo podría ir con una candidatura propia, como sucedió en las elecciones de 2022.

De acuerdo a lo que informó O Globo, en caso de no ser elegido por Lula para acompañarlo en su fórmula, Alckmin volvería a su feudo político, el estado de San Pablo, donde podría postularse a gobernador o también al Senado.

Fuentes cercanas al presidente que participan en el acercamiento con el MDB indican que los nombres que más fuerza tienen para ir con Lula en la fórmula son el gobernador paraense Barbalho y el ministro de Transporte, Renan Filho, hijo del veterano senador por el estado de Alagoas Renan Calheiros. Este último dijo la semana pasada en un contacto con medios de prensa en Brasilia que está dispuesto a garantizar el apoyo de al menos la mayoría de las direcciones estaduales del partido, en caso de que Lula tome la decisión de ofrecerle la vicepresidencia al MDB.