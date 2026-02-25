Luiz Inácio Lula da Silva, el 23 de febrero, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, después de su reunión en la Casa Azul presidencial en Seúl.

La primera encuesta de intención de voto difundida en Brasil después del carnaval marcó que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, será el más votado en la primera vuelta de las elecciones de octubre, pero, por primera vez, el sondeo mostró que está empatado con el candidato presidencial derechista Flávio Bolsonaro en un eventual escenario de balotaje.

De acuerdo al trabajo de la consultora Atlas Intel consignado por medios locales, en el balotaje Flávio Bolsonaro tiene 46,3% de las preferencias contra 46,2% que suma el líder del Partido de los Trabajadores (PT), una diferencia mínima que se ubica dentro del margen de error del estudio.

Por otro lado, Lula mantiene su ventaja en todos los escenarios de primera vuelta, con 45% del electorado bastante consolidado, mientras que Flávio Bolsonaro fluctúa entre el 37,9% y el 39,5% frente a diferentes oponentes.

El estudio refuerza una tendencia que se observa desde diciembre, cuando Flávio fue incluido en los escenarios electorales tras ser señalado por el expresidente Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), como precandidato del sector conservador. Desde entonces, el apoyo al presidente viene bajando, mientras que el senador comenzó a crecer dentro del electorado de derecha.

En las simulaciones de escenarios en los que aparecen gobernadores del centroderechista Partido Social Democrático (PSD) que aspiran a la presidencia, Ronaldo Caiado (Goiás) aparece con el 4,9%, Ratinho Júnior (Paraná) con el 3,8% y Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) con el 1,6%.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, del partido derechista Novo, oscila entre el 3,9% y el 5,7% de las preferencias. Otros candidatos son el exministro de gobiernos del PT Aldo Rebelo, de la Democracia Cristiana, que oscila entre el 1,1% y el 1,2%, y el activista de extrema derecha Renan Santos, líder del partido Missão, que fluctúa entre el 2,9% y el 3,7% en diferentes escenarios.

Los datos publicados este miércoles surgen tras las repercusiones de la participación de la escuela de samba Académicos de Niterói en honor a Lula en el desfile oficial del carnaval de Río de Janeiro.

El homenaje fue cuestionado por partidos y políticos de derecha, quienes llevaron el tema hasta el Tribunal Supremo Electoral, acusando al PT de hacer campaña de manera anticipada. El desfile también generó controversia en las redes sociales, especialmente al retratar de manera despectiva a algunos sectores conservadores, entre ellos los fieles evangélicos.

Las críticas tuvieron impacto en este importante sector de la sociedad brasileña, en el que Lula ya enfrenta fuertes resistencias. Por esta razón, el PT recurrió a la congresista Benedita da Silva para intentar revertir el daño.

Benedita, una legisladora evangelista de larga militancia en el PT, publicó el martes un texto en sus redes sociales, en el que critica la actitud de la derecha de usar políticamente la religión: “Dios no puede ser un instrumento de campaña política”, expresó.

Además, destacó la diversidad de las estructuras familiares brasileñas y criticó a los partidarios de Bolsonaro. “Usan la Biblia como si fuera una insignia, como si Dios perteneciera a un partido político. En redes sociales, los partidarios de Bolsonaro dicen defender a la familia, pero en la práctica siembran miedo, división y mentiras”, manifestó la legisladora, de acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital.

La encuesta de Atlas Intel también midió la evaluación del trabajo del gobierno. Para el 48,4%, la administración liderada por Lula es “mala o pésima”. La calificación de “buena o excelente” para el gobierno de Lula alcanza el 42,7%, mientras que hay un 8,9% que considera el desempeño como “regular”.

Una vez más, la comparación con enero indica un escenario negativo para el gobierno, porque la evaluación positiva disminuyó, mientras que la negativa se mantuvo estable.

La ficha técnica del estudio indica que se entrevistó por vías digitales a 4.986 personas de todas las regiones del país entre el 19 y el 24 de febrero. El margen del error del estudio es de más menos 1%, y el índice de confianza es del 95%.