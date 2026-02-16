La puerta giratoria de presidentes en Perú parece seguir funcionando cada vez con más rapidez y este martes el actual mandatario, José Jerí, puede aumentar la extensa lista de destituidos en los últimos años.

Jerí, que asumió el cargo en octubre, después de la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, que fue removida por el Congreso, bajo la ya usual figura legal de la vacancia por incapacidad moral permanente, enfrenta una moción de censura promovida por varias bancadas que integran el atomizado legislativo peruano.

Los motivos que llevaron a que se llegue a las firmas para considerar la censura de Jerí son acusaciones de corrupción, básicamente las nucleadas en unas reuniones que el mandatario tuvo de manera irregular con dos empresarios chinos residentes en Lima.

El llamado Chifagate -dado que uno de los encuentros del mandatario con uno de los empresarios asiáticos se realizó en un chifa, que es como se les llaman en Perú a los locales donde se sirve la fusión de comida china y local- dejó a Jerí al borde de la destitución, aunque apenas falten tres meses para las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Todo comenzó en la primera quincena de enero, cuando medios peruanos difundieron imágenes del presidente ingresando con una campera con la capucha puesta a un encuentro celebrado a fines de diciembre con el empresario Zhihua Yang, quien vive en Perú desde hace años y tiene una variada cartera de negocios.

Más tarde se supo que los encuentros con Yang habían sido dos, pero como ninguno de ellos figuraba en la agenda oficial del presidente ni tampoco fueron notificados públicamente por otras vías generaron sospechas.

En este contexto de inestabilidad se supo que además Jerí había recibido en el Palacio de Gobierno de Lima en tres ocasiones a Yang acompañado de Ji Wu Xiaodong, un empresario chino investigado por crimen organizado y tráfico ilegal de madera, sobre quien actualmente pesa una orden de arresto domiciliario, que obviamente no está cumpliendo.

Estas reuniones, sobre las que tampoco se informó, motivaron acusaciones de tráfico de influencias en medio de un pedido de explicaciones al presidente, quien cuando accedió al cargo en octubre ya lo había hecho bajo un halo polémico por una acusación de abuso sexual que existía contra él.

Según informó el diario limeño La República, Jerí dijo en su defensa que es inocente de todos los cargos que se le acusan, aunque admitió como único fallo en su conducta haberse puesto la capucha antes de una de las reuniones. “Reconozco que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que generó suspicacias. Ese es mi error y lo admito de haber ido de forma inadecuada a una cena en altas hora de la noche”, declaró el todavía presidente.

Mientras que el descrédito del mandatario no hace más que crecer, con las elecciones generales como telón de fondo, congresistas de la mayoría de los sectores comenzaron a sumar sus firmas llamando a la censura del presidente. En total se lograron las firmas necesarias y, al tratarse de una sesión extraordinaria, Jerí podría ser destituido por la mayoría simple de los legisladores presentes. Una de las bancadas que se mantiene firme y no dará sus votos es la de Fuerza Popular, el partido derechista que lidera Keiko Fujimori.

En una entrevista con el diario El Comercio el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aclaró que lo que tratará este martes es una sesión de censura y no de vacancia. Agregó que si se aprueba la censura a Jerí, los legisladores deberán elegir a un nuevo titular del Congreso, quien deberá asumir la función de presidente.

Sin embargo, la acusación que puede motivar su destitución este martes no es el único caso que tiene a Jerí en el centro del debate público. El 2 de marzo el mandatario peruano deberá presentarse ante la Fiscalía por un caso en el que se lo investiga por tráfico de influencias, por haber contratado de manera irregular desde que asumió la presidencia a nueve mujeres, quienes a veces pasaban la noche en la sede del Ejecutivo.

Sobre este caso, Jerí dijo que en los primeros días de su gobierno estas mujeres que él contrató de manera directa eran parte del equipo de transición. La mayoría de las contratadas renunciaron a sus cargos cuando el caso tomó notoriedad pública. “Cuando el objetivo del presidente es claro, se necesita un equipo comprometido y no se puede pretender juzgar al equipo que me acompaña por cosas distintas”, manifestó, en su defensa, Jerí.