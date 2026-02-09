Rusia acusó este lunes al gobierno de Estados Unidos de aplicar “medidas asfixiantes” contra Cuba, un aliado tradicional de Moscú, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla caribeña, acentuada por las sanciones impuestas por Washington. “La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa, consignada por AFP.

“Las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para brindar toda la ayuda posible”, agregó Peskov.

Tras la operación militar estadounidense en Venezuela que sacó del poder a Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump le prohibió a Caracas seguir suministrándole petróleo a la isla. Además, la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo al gobierno de La Habana que preside Miguel Díaz-Canel.

En este durísimo contexto de bloqueo petrolero que está endureciendo aún más la vida cotidiana de los habitantes del país, el domingo el gobierno anunció a las aerolíneas internacionales que operan en el país, principalmente estadounidenses, panameñas, mexicanas y españolas que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir de la medianoche del lunes.

El viernes, el gobierno cubano anunció un paquete de medidas de emergencia, que incluyen la reducción de la semana laboral a cuatro días y el teletrabajo en las empresas estatales, así como restricciones a la venta de combustible para poder enfrentar la crisis energética. También se anunció una reducción en los servicios de ómnibus y trenes entre provincias y el cierre de algunos establecimientos turísticos.

Ayuda humanitaria mexicana

México fue uno de los países que le siguieron suministrando petróleo a Cuba luego de las amenazas de Washington, pero la presión del gobierno de Trump finalmente cortó el suministro que estaba haciendo llegar a la isla la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, el gobierno que preside Claudia Sheinbaum se comprometió a enviar ayuda humanitaria a Cuba, y el domingo partieron desde el puerto de Veracruz dos buques pertenecientes a la Secretaría de Marina de México, con una carga de alrededor de 814 toneladas de insumos.

Según informó el gobierno mexicano en un comunicado, los barcos están llevando hacia Cuba leche líquida y en polvo, productos cárnicos, frijoles, arroz, atún, sardinas, galletas, aceite vegetal y artículos de higiene personal, entre otros productos de primera necesidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba agradeció al gobierno, al pueblo y a la presidenta de México “la ayuda material que viene en camino para el pueblo cubano”. “Gracias, México, por la solidaridad y el apoyo en estos momentos tan difíciles que vive nuestro pueblo como consecuencia de la guerra económica que nos impone el imperio”, expresó la cancillería cubana.

Se espera que la ayuda llegue al puerto de La Habana en el correr de la semana. Además, el comunicado informó que todavía quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas. “El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”, se afirmó desde el gobierno de Sheinbaum.