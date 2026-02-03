Entre la noche del lunes y la mañana del martes, Rusia lanzó sobre Ucrania lo que el gobierno de Kiev describió como su ataque “más poderoso” del año contra la infraestructura energética del país, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción cuando está transcurriendo la etapa más dura del invierno boreal.

“Para Rusia aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante que recurrir a la diplomacia”, declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en referencia a las negociaciones en curso para poner fin a la guerra, de acuerdo con lo que informó AFP.

De todas maneras, el miércoles y el jueves funcionarios de los gobiernos de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se volverán a reunir en la ciudad de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, en una ronda de negociaciones en la que también participarán líderes locales intentando lograr un alto al fuego, que por ahora no parece cercano debido a la postura intransigente de Moscú, y por la de Kiev, que pese a la realidad en el campo de batalla persiste en no ceder territorios que en los hechos ya perdió, particularmente en la región del Donbás, que está casi totalmente bajo dominio ruso. En la primera ronda de conversaciones en Abu Dabi hace diez días –las primeras conversaciones directas entre rusos y ucranianos desde el comienzo de la guerra–, no se produjo ningún avance.

Acerca de los recientes ataques sobre su país, el ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmygal, afirmó que Rusia utilizó una combinación de misiles balísticos y de crucero, así como drones, para atacar edificios residenciales y centrales térmicas. “Cientos de miles de familias, incluyendo niños, se quedaron deliberadamente sin calefacción durante las más duras heladas invernales”, declaró Shmygal.

El mayor proveedor privado de energía de Ucrania, DTEK, afirmó que el bombardeo del martes fue el ataque más potente contra instalaciones energéticas desde principios de 2026. En Kiev, los habitantes de más de 1.000 edificios se despertaron con la calefacción cortada, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los 20 grados bajo cero. Las autoridades locales informaron, además, que como consecuencia de los ataques enemigos cinco personas resultaron heridas.

El presidente Zelenski afirmó que Rusia había roto una promesa que Trump había presentado la semana pasada como una solicitud personal a Vladimir Putin para que dejara de atacar Kiev y “varias ciudades” durante una semana debido al clima excepcionalmente frío. “Accedió a hacerlo. Y debo decirles que fue muy agradable”, declaró el presidente estadounidense el jueves.

El Kremlin anunció posteriormente que la tregua duraría solamente hasta el 1° de febrero, pero Ucrania argumentaba que el alto el fuego debería haber continuado hasta el viernes. Zelenski afirmó que Rusia había aprovechado esta breve pausa en los combates para acumular armas.

“O Rusia ahora cree que hay cuatro días incompletos en una semana en lugar de siete, o en realidad sólo está apostando por la guerra y esperando los días más fríos de este invierno”, declaró el mandatario ucraniano. “Creemos que este ataque ruso viola claramente lo que discutió la parte estadounidense, y debe haber consecuencias”, agregó Zelenski.

Los ataques sobre Kiev también fueron comentados por el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, quien se encuentra de visita en la capital ucraniana. Rutte acusó el martes al gobierno de Putin de intentar “crear caos para civiles inocentes”, y agregó que Zelenski estaba “totalmente dispuesto a colaborar” en las conversaciones de esta semana.

Además, Rutte dijo que Trump es la única persona capaz de negociar una solución pacífica para el conflicto, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando las tropas rusas invadieron el territorio ucraniano.

“Tengan la seguridad de que la OTAN apoya a Ucrania y está dispuesta a seguir haciéndolo durante años. Su seguridad es nuestra seguridad. Su paz es nuestra paz”, le expresó Rutte a Zelenski, de acuerdo con lo que consignaron agencias internacionales.