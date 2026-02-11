Después de un encuentro en la Casa Blanca que se extendió por dos horas y media, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un balance del intercambio en su red Truth Social: “Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”.

Según Trump, le comunicó a Netanyahu que prefiere el camino de la negociación, y que si no fuera posible acordar, “simplemente tenemos que ver cuál es el resultado”.

El asunto central a tratar en la reunión de este miércoles eran las tensiones con Irán y el reclamo del primer ministro israelí de imponer límites no sólo al programa iraní de enriquecimiento de uranio, para evitar que desarrolle armas nucleares, sino también a su plan de misiles balísticos, además de exigirle que termine con su apoyo a grupos armados en la región, entre ellos Hezbolá en Líbano.

Para Netanyahu, según dijo antes de la reunión, esos requisitos son “principios importantes” no solo para Israel, “sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Medio Oriente”.

Por el contrario, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechaza que los misiles balísticos sean un tema a debatir, y dice que su país está abierto a negociar restricciones a su programa nuclear –que, asegura, está destinado a fines civiles, no militares–, a cambio del levantamiento de las sanciones que se aplican a su país.

“No buscamos armas nucleares. Lo hemos anunciado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación”, dijo Pezeshkian este miércoles. Agregó que está dispuesto a dialogar en el marco de las leyes internacionales y las iraníes, y siempre dentro de los límites marcados por la máxima autoridad del país, el ayatolá Alí Jamenei.

“Estamos en conversaciones con los países vecinos, con todas nuestras fuerzas, para lograr la paz y la tranquilidad en la región”, dijo. La semana pasada, Irán inició contactos con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Las dos partes consideraron positiva la reunión, y Trump dijo el martes que el gobierno iraní está dispuesto a trabajar en busca de “un acuerdo” y que sería “tonto” no intentarlo.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense envió más buques de guerra a la región, en la que ya se encontraba el portaaviones USS Abraham Lincoln, como mecanismo de presión. Según Washington, este despliegue es una medida de “vigilancia y disuasión” dirigida a Irán, y Trump destacó que hay una “enorme flotilla” en camino a la zona del Golfo Pérsico.

Trump afirmó este miércoles que el gobierno de Irán impidió el año pasado un acuerdo sobre su programa nuclear y por eso Estados Unidos lanzó la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó supuestas instalaciones nucleares iraníes. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, dijo.

A su vez, el presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó desde Australia, donde se encontraba de visita, su expectativa de que la reunión de Netanyahu en la Casa Blanca sirviera para “lograr la paz y socavar ese imperio del mal que emana de Teherán”, y que también contemplara “la discusión de la siguiente fase en Gaza, la cual es importante para todos nosotros”.

La situación palestina estuvo presente en el encuentro entre Trump y Netanyahu. Además, antes de que se reunieran, el primer ministro israelí, acompañado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, firmó su adhesión a la cuestionada Junta de Paz creada por el presidente de Estados Unidos.

Esa junta, que presidirá Trump, busca supervisar la aplicación de su plan de paz para la Franja de Gaza y también las acciones del gobierno que se instale en ese territorio palestino.

A esos objetivos iniciales de la Junta de Paz, Trump les agregó después las funciones de evitar y resolver otros conflictos internacionales, en un paso que fue leído como un intento de socavar la autoridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El tema palestino estuvo presente en una reunión de Netanyahu con los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, según su oficina de prensa. A su vez, el ministro de Educación israelí, Yoav Kish, invitó a Trump a participar en mayo en la ceremonia del Premio Israel, que se le otorgará por “su contribución única al pueblo judío”.

Acerca de la situación palestina, Trump se limitó a decir que en la reunión con Netanyahu abordaron el “enorme progreso que se está logrando en Gaza” con su plan de paz.

Más temprano, Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, había pedido a la comunidad internacional, y a Trump en particular, una respuesta “firme” a las intenciones de Israel de anexar territorio palestino tanto de Cisjordania como de Jerusalén Este.

“Estas violaciones graves exigen una respuesta firme de la administración estadounidense y de la comunidad internacional, porque impiden el trabajo del presidente Donald Trump y constituyen una violación del derecho internacional”, dijo en una conferencia de prensa. Sin embargo, Trump no se pronunció sobre las medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Netanyahu que facilitan a personas que no sean árabes la compra de tierras palestinas.