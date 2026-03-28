Sectores políticos y sociales, de izquierda y de derecha, criticaron la suba de combustibles dispuesta por el gobierno del nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que varios medios calificaron como “histórica”. El lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó sobre la medida: desde la madrugada del jueves, el precio de la nafta aumentó 32% y el del gasoil 62%.

Las primeras reacciones fueron las filas y aglomeraciones para comprar combustible antes de la suba, y también caceroleos y protestas en las calles. En algunas zonas se reportó desabastecimiento, aunque integrantes del gobierno lo negaron.

Durante la noche del miércoles, antes de que el incremento se empezara a aplicar, el Congreso aprobó en las dos cámaras una ley con medidas paliativas para evitar que se dispare el costo del combustible doméstico, utilizado para cocinar y calefaccionar viviendas. La norma también incluye bonos para abaratar las tarifas de ómnibus, taxis y transporte escolar. El presidente anunció que promulgaría esta ley, que fue muy debatida en el Parlamento.

Otra medida que decidió tomar el gobierno fue la de congelar el precio del transporte público en la región metropolitana. En el resto del país, el costo del boleto va a aumentar. La gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos de Chile, Carolina Navarrete, dijo que el aumento será de entre 35% y 45%, y recordó que el transporte público fuera de Santiago moviliza a 60 millones de pasajeros al año.

La excandidata a la presidencia, Evelyn Matthei, de la derechista Unión Demócrata Independiente, manifestó en su cuenta de X: “El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

En la misma red social, el dirigente de izquierda Gonzalo Winter, diputado que fue uno de los precandidatos presidenciales del Frente Amplio, reprochó que, “cuando era opositor, Kast grababa videos al lado de bencineras culpando a [el entonces presidente Gabriel] Boric por el precio de los combustibles”.

Otro excandidato, Franco Parisi, del Partido de la Gente, dijo que la decisión del gobierno “es un tremendo error que va a tener un costo social, costo económico y también un costo político”. Además, le respondió a Kast que “es mentira que no había plata”, como argumentó el presidente para aplicar estos aumentos y también una política de recortes en diversas áreas.

Kast defendió su decisión: “Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa, como se planteó, era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”. Al estilo del presidente estadounidense, Donald Trump, mostró a periodistas el decreto firmado en una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda, junto a varios integrantes de su equipo económico.

Ante las protestas que generaron sus anuncios, el gobernante de extrema derecha aludió a las movilizaciones de 2019, que empezaron en el metro de Santiago, y dijo: “Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren ese transporte”. De todos modos, aclaró que ante eventuales protestas violentas, el Estado actuará “con toda la fuerza de la ley”.

El jueves, el centro de Santiago fue vallado, se cerraron estaciones de metro y se desvió el tráfico. También se desplegó un amplio operativo policial ante las protestas previstas. Hubo movilizaciones pacíficas, sobre todo de estudiantes, aunque se informó de algunos disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. En algunos casos hubo represión con carros hidrantes y gas pimienta. Esto ocurrió también cuando la movilización pasó frente al Palacio de La Moneda, informó Prensa Latina.

Los estudiantes protestaban también contra los recortes del 3% en la educación anunciados por el gobierno. Una manifestante dijo a la agencia que también rechazaban la decisión de que la educación universitaria gratuita se mantenga solo hasta que el estudiante cumpla 30 años, otra de las políticas de Kast.

Las medidas de recortes del presidente chileno se extienden a otras áreas. El portal de Radio Universidad de Chile informó el viernes que el ajuste prevé una reducción de 72.000 millones de pesos chilenos, casi 78 millones de dólares, en los fondos para el Ministerio de Seguridad. Casi todo el recorte se aplica a las policías.

El director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, dijo a ese medio que “si no se explica cuáles son los criterios por los cuales se realizan estos recortes, naturalmente la opinión pública va a pensar que hay una contradicción entre lo que se prometió en la campaña y lo que se está haciendo en la práctica”.