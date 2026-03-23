La izquierda moderada logró retener los gobiernos de París y Marsella en las elecciones municipales celebradas este domingo, en las que la ultraderecha y la extrema izquierda radical también se impusieron en ciudades medianas, en la antesala de las elecciones generales del año que viene.

Si bien las elecciones municipales reflejan básicamente las realidades locales, por lo que no son necesariamente extrapolables al ámbito nacional, los votos de los bloques van dando una idea de cómo están los partidos de cara a las elecciones presidenciales de 2027, en las que el actual presidente, Emmanuel Macron, no podrá presentarse.

La participación final se estimó en torno al 57%, mismo porcentaje que en la primera vuelta, lo que confirmaría el desencanto de los franceses con las elecciones municipales. La abstención es la segunda más alta, después de las elecciones de 2020, realizadas durante la pandemia.

De acuerdo a lo que informó AFP, la campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, en un momento en que Francia atraviesa una profunda crisis política desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, que dejaron a tres bloques sin mayoría: la izquierda, la centroderecha y la ultraderecha.

Las alianzas de izquierda y centroderecha serán decisivas para las elecciones generales del año que viene, y en este sentido, las elecciones municipales se consideraron una prueba del equilibrio de poder dentro de cada bloque.

En París, el diputado socialista Emmanuel Grégoire, con el apoyo de ecologistas y comunistas, obtuvo una cómoda victoria con el 53,1% de los votos frente a la exministra conservadora Rachida Dati, candidata del macronismo que contaba con el apoyo tácito de la ultraderecha.

Esto representa una importante victoria para la izquierda moderada, que se negó a aliarse en París con la candidata del partido La Francia Insumisa (LFI), Sophia Chikirou (8,9%), luego de una campaña marcada por las controversias relacionadas con el presunto antisemitismo de su líder, Jean-Luc Mélenchon.

Para el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, los resultados confirmaron que la “provocación excesiva” es un “callejón sin salida”, y llamó a la unidad de toda la izquierda.

La izquierda también mantuvo a Marsella bajo el control del alcalde en funciones, Benoît Payan, quien derrotó al diputado ultraderechista Franck Allisio, gracias a la retirada del candidato de LFI en la segunda vuelta para evitar una victoria de la ultraderecha.

Los resultados iniciales también apuntan a importantes victorias para la izquierda radical y la extrema derecha.

LFI ganó Roubaix, en el norte del país, muy cerca de la frontera con Bélgica, tras haber ganado Saint-Denis, al norte de París, en la primera vuelta. Pero fracasó en su intento de arrebatar otras ciudades como Toulouse y Limoges a la derecha, a pesar de contar con el apoyo de socialistas y ecologistas.

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, también celebró que su partido hubiera ganado “decenas” de localidades en Francia, aunque no logró cumplir sus objetivos, como Marsella, Toulon y Nimes en la región mediterránea. Su aliado Eric Ciotti ganó las elecciones celebradas en Niza.