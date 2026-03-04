Voluntarios del ejército Bsij rezan junto a los escombros de una comisaría destruida por ataques aéreos en el centro de Teherán, el 4 de marzo.

La posición del gobierno de España en el contexto de la guerra que están librando Estados Unidos e Israel contra Irán es única: mientras que toda Europa apoya, en mayor o menor medida, la decisión de Washington y Tev Aviv de atacar al país asiático, el Ejecutivo de Pedro Sánchez denegó el martes el pedido del Pentágono para utilizar las bases españolas de Morón, en Sevilla, y Rota, en Cádiz, en sus operaciones militares.

Esta decisión fue motivo de una rápida reacción del presidente estadounidense, Donald Trump. Durante la conferencia de prensa que dio en la Casa Blanca junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, describió a España como un socio “malísimo” y amenazó con cortar todas las relaciones comerciales con el país.

Este miércoles Pedro Sánchez reafirmó la postura de su país. “La posición de España se resume en ‘no a la guerra’”, afirmó. El mandatario agregó: “Nuestra posición no es ingenua, es coherente. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y para nuestros intereses”, al tiempo que remarcó que “el gobierno de España no está con el régimen terrorífico de los ayatolás”.

Más allá de que el gesto de Sánchez tiene un marcado simbolismo, porque Estados Unidos está empleando otras bases que tiene en otros puntos de Europa, marca una postura firme frente a una guerra de consecuencias insospechadas.

Cuando todavía no están del todo claros los motivos que llevaron a Washington a comenzar de manera intempestiva el ataque contra Irán, una acción largamente deseada por Israel, que participa activamente en los bombardeos contra Teherán y otros puntos del país, el secretario de Defensa de la administración Trump, Pete Hegseth, se mostró muy optimista en la conferencia de prensa que dio este miércoles.

El funcionario dijo que “Estados Unidos está ganando” y sugirió que, en menos de una semana, su país e Israel “tendrán el control total de los cielos iraníes”. Hegseth afirmó además que Estados Unidos puede continuar la acción militar contra Irán “durante el tiempo que sea necesario” y afirmó que Irán “ya no puede disparar la misma cantidad de misiles que antes”.

Sobre este punto, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, Dan Caine, dijo que la capacidad balística de Irán disminuyó en un 86% desde el primer día de la guerra.

En su contacto con los medios, Hegseth confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, lo que marcó el primer ataque estadounidense contra las fuerzas iraníes fuera de Medio Oriente. Autoridades de ese país informaron que las personas muertas por el ataque fueron al menos 80.

Mientras prosiguen los ataques contra objetivos iraníes por parte de las fuerzas de Estados Unidos e Israel, Teherán sigue atacando territorio israelí con misiles y drones, en tanto que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, publicó un mensaje en X dirigido a los líderes de los países del golfo Pérsico, en el que afirma que Irán respeta la soberanía de esas naciones.

Pezeshkian adujo que Irán se había esforzado por evitar la guerra, pero que el ataque de Estados Unidos e Israel no le había dejado otra opción que defenderse, lo que implicó el ataque a bases y otros intereses estadounidenses en países de Medio Oriente, como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Jordania y Arabia Saudita.

Desde que comenzó el conflicto, el sábado, los países vecinos de Irán interceptaron miles de misiles y drones, algunos de los cuales lograron evadir sus defensas aéreas y alcanzar objetivos.

Emiratos Árabes Unidos afirmó haber sufrido más de 1.000 ataques iraníes desde el inicio del conflicto, incluyendo un dron que causó un pequeño incendio cerca de la embajada estadounidense en Dubái el martes, incidente que provocó la muerte de tres personas.

Además, la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por un ataque con dron, al igual que un puerto en Omán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, comunicó a su homólogo catarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, que los ataques con misiles iraníes estaban dirigidos contra intereses estadounidenses y no contra Catar.

El principal diplomático de Catar “rechazó categóricamente” esa afirmación y exigió el cese inmediato de los ataques iraníes, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí en X.

Mohammed bin Abdulrahman afirmó que su país afrontará cualquier agresión con su “derecho a la legítima defensa” y subrayó que Doha siempre se ha inclinado de buena fe por el diálogo y la diplomacia.

Este miércoles, a la lista de países atacados por Irán se sumó Turquía, que denunció haber interceptado misiles sobre su espacio aéreo.

Al respecto, el secretario de Estado de estadounidense, Marco Rubio, declaró que los ataques contra la soberanía de Turquía, país que integra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, son “inaceptables”.

En una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, Rubio afirmó que “los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos”, según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Por su parte, un alto funcionario iraní declaró a la agencia local Tasnim que es falsa la información publicada por el diario estadounidense The New York Times, según la cual, tras el ataque israelí y estadounidense del sábado contra Irán, Teherán supuestamente estaba dispuesto a negociar un alto el fuego y transmitió una señal a la parte estadounidense a través de intermediarios.

“El artículo de The New York Times es una completa mentira y parte de una guerra psicológica”, declaró el funcionario, quien agregó que Irán “continuará sin vacilar” respondiendo a los ataques de las fuerzas armadas israelíes y estadounidenses.

En una línea similar se manifestó Mohammad Mokhber, asesor del Líder Supremo de la República Islámica, que dijo que Irán no tiene intención de mantener más negociaciones con Washington.

Mientras tanto, un importante observador externo del conflicto, China, informó que un enviado especial llegará en las próximas horas a Medio Oriente para intentar mediar, según expresó el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

Pekín es un socio cercano de Irán y manifestó su apoyo a Teherán en la defensa de su soberanía, al tiempo que llamó a Estados Unidos e Israel a cesar sus ataques.

China “mandará un enviado especial para asuntos de Medio Oriente a los países de la región para mediar”, declaró Wang durante una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, según un comunicado de Pekín. No obstante, el comunicado no menciona quién será ese enviado ni detalla qué países visitará.

Pekín “siempre ha sido una fuerza impulsora de la paz y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo”, afirmó Wang.

A la vez que está atacando Irán y a la vez defendiéndose de las respuestas de Teherán, Israel desarrolla una amplia ofensiva sobre el sur del territorio de Líbano, la zona del país donde tiene su base la milicia proiraní Hezbolá.

Israel y Hezbolá supuestamente estaban en una tregua desde noviembre de 2024, aunque el alto el fuego fue roto en numerosas ocasiones por las fuerzas israelíes, que atacaron posiciones de la milicia libanesa cada vez que se lo propusieron.

Pero ahora, luego de los ataques de Hezbolá a Israel en respuesta al asesinato del ayatolá Alí Jamenei, la guerra entre las partes es abierta. En ese contexto las fuerzas israelíes lanzaron ataques sobre el sur de Líbano y también sobre las zonas de Beirut, la capital libanesa, en las que hay intereses de Hezbolá, desde bancos hasta cadenas televisivas.

En este contexto el ejército de Israel ordenó la evacuación de aproximadamente 250.000 personas de sur de Líbano, ante la inminencia de un aumento en los ataques y el despliegue de tropas en el lugar.

Este miércoles, el actual líder de Hezbolá, Naim Qassem, dijo que sus milicias se enfrentarán a la “agresión israelí-estadounidense” y no se rendirán.

“Nos enfrentamos a una agresión. Nuestra opción es enfrentarla hasta el sacrificio máximo y no nos rendiremos”, expresó Qassem en declaraciones transmitidas por el canal de televisión de su partido.

El conflicto generado en Líbano está causando la preocupación del presidente francés, Emmanuel Macron, teniendo en cuenta los estrechos lazos entre la nación gala y la libanesa.

Macron dijo que habló este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro del país, Nawaf Salam, instándolos a reducir la tensión.

El presidente francés instó a Netanyahu a “abstenerse de una ofensiva terrestre” en Líbano. “Insté al primer ministro israelí a preservar la integridad territorial de Líbano y a abstenerse de una ofensiva terrestre”, dijo.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Macron opinó que la estrategia de escalada de Hezbolá constituye un gran error que pone en peligro a todo Medio Oriente.