Michelle Bachelet, en la sede de la ONU en Ginebra, el 25 de agosto de 2022. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció que mantendrá su postulación para ocupar la secretaría general de las Naciones Unidas, luego de que el gobierno de José Antonio Kast decidiera retirar el patrocinio de Chile a su candidatura, la cual había sido presentada en conjunto con Brasil y México.

Frente a esta decisión, Bachelet emitió una declaración en la que agradeció el respaldo inicial del Estado de Chile y sostuvo que su candidatura se mantiene con el apoyo de los gobiernos que presiden Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

“Agradezco el apoyo y la confianza que el Estado de Chile manifestó inicialmente al presentar públicamente esta candidatura el pasado mes de setiembre y formalizarla en el mes de febrero”, expresó Bachelet en declaraciones recogidas por Radio Universidad de Chile.

“Entiendo que las definiciones de la política exterior pueden variar con las nuevas administraciones y, en mi calidad de exjefa de Estado, observo esta determinación como parte de las prerrogativas de quien hoy encabeza el gobierno, aunque mi visión de Estado sea distinta”, declaró.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno del presidente José Antonio Kast se expresó para justificar la decisión de no apoyar la postulación de Bachelet que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Por su parte, en una breve declaración a medios de prensa, Kast dijo que la promoción de la candidatura de la exmandataria representaría “un costo importante” para Chile.

En respuesta a la actitud adoptada por el gobierno de Kast, un grupo de 11 excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores manifestaron en una carta pública su respaldo a la candidatura de Bachelet.

Los firmantes, provenientes de los gobiernos de la Concertación y del saliente de Gabriel Boric, expresaron su “decidido apoyo” a la exmandataria y lamentaron “profundamente” el giro del Ejecutivo, de acuerdo a lo que consignó Radio Bío-Bío.

Los exfuncionarios destacaron que la candidatura de Bachelet representa principios y continuidades de la política exterior chilena, entre ellos el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos así como un comercio abierto basado en reglas. También valoraron su propuesta de impulsar “una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos, haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

En la carta, los firmantes destacaron que la candidatura de Bachelet “es aún más importante cuando parece normalizarse el unilateralismo, el irrespeto de los tratados y las reglas y el uso ilegal de la fuerza, entre otras tendencias”.

Los firmantes subrayaron que “la expresidenta Michelle Bachelet tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito”.

Mencionaron además su amplio prestigio y respeto internacional, su experiencia dentro del sistema de Naciones Unidas como directora Ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos, así como el movimiento transversal que promueve que, por primera vez, una mujer ocupe el cargo de secretaria general de la entidad fundada en 1945.

Además, los exfuncionarios chilenos recordaron el criterio informal de rotación geográfica, recordando que “la única vez que alguien de la región ocupó el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuellar hace 35 años”.

Las exautoridades también criticaron el retiro del patrocinio oficial por parte del gobierno de Kast, acción a la que calificaron como un “bochorno internacional”.

En la carta se preguntaron: “¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región?”