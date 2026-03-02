Javier Milei, a su llegada al Congreso, el 1 de marzo, durante la inauguración de la 144.ª sesión ordinaria del Congreso en Buenos Aires.

El presidente argentino Javier Milei descargó una larga serie de descalificaciones contra el kirchnerismo en el discurso que dio en la noche del domingo en el Congreso, en el marco del comienzo de una nueva legislatura.

Leyendo un texto denominado La Moral como política de Estado, el mandatario habló durante una hora y cuarenta minutos ante los legisladores, pero además ante otras autoridades y muchos militantes libertarios que llenaron las barras y palcos del edificio legislativo argentino.

De acuerdo a lo que consignó el diario La Nación, Milei propuso impulsar cambios para los próximos 50 años mientras tildaba a sus principales opositores de “cavernícolas”, “delincuentes”, “ignorantes”, “asesinos” y otros adjetivos denigrantes.

Si bien el líder de extrema derecha mencionó temas relevantes, como una reforma impositiva, otra electoral y hasta judicial, además de plantear que buscará cambios en los códigos penal, civil, comercial y aduanero, no realizó anuncios concretos y no dio precisiones sobre estas cuestiones, optando por atacar a sus adversarios.

Eldiarioar.com informó que el fuerte cruce con la oposición peronista estuvo acompañado por los permanente gritos celebratorios de los militantes libertarios ante las palabras de su líder, a los que se sumaron funcionarios y legisladores oficialistas.

“Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, les dijo el presidente a los integrantes de la bancada de Unión por la Patria, antes de apuntar directamente contra Cristina Fernández: “Manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”.

“Kukas, me encanta domarlos”, dijo además Milei, que en su andanada de ataques contra la oposición también le dijo al diputado Juan Grabois que era un “oligarca disfrazado de pordiosero” y calificó a la diputada Myriam Bregman como una “Chilindrina trotska”.

“La malaria ha terminado” dijo también el mandatario extremista defendiendo su gestión económica y aprovechó la ocasión también para atacar a los empresarios que no están de acuerdo con sus políticas, calificando a Paolo Rocca, dueño de la empresa siderúrgica Techint como “Don Chatarrín”, tal como había hecho anteriormente en su cuenta de X. Además, en la misma línea, criticó al dueño de la empresa de neumáticos Fate, Javier Madanes Quintanilla, que recientemente cerró su fábrica, calificándolo como “Gomita”.