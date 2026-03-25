Una encuesta de intención de voto realizada por la consultora AtlasIntel publicada este miércoles muestra un empate técnico en una eventual segunda vuelta entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, representante del Partido Liberal en las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre.

De todas maneras, si bien Lula aparece primero en todos los escenarios en una primera vuelta, Bolsonaro lo aventaja en la segunda por primera vez, aunque por un número que está dentro del margen de error del trabajo.

En los escenarios de primera vuelta, Lula muestra un desempeño estable, variando entre el 45,5% y el 45,9% de las intenciones de voto. En la simulación principal, Lula registra el 45,9%, seguido de Bolsonaro, con el 40,1%.

Si bien faltan todavía muchos meses para las elecciones, está claro que el pleito será un mano a mano entre Lula y Bolsonaro, porque todos los demás potenciales candidatos aparecen muy por detrás de ellos.

De acuerdo con la encuesta, Renan Santos, líder del partido de extrema derecha Misión, tiene el 4,4% de las adhesiones, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, 3,7%, y el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, 3,1%. Aldo Rebelo, exministro durante gobiernos anteriores de Lula y Dilma Rousseff, actualmente en el partido Demócrata Cristiano, cuenta con el 0,6% de los apoyos, mientras que los votos en blanco y nulos alcanzan el 1,9%, y el 0,3% de los entrevistados no supo responder.

La encuesta también apunta a un empate técnico, dentro del margen de error del estudio, que es de 1%, en los enfrentamientos directos entre Lula y figuras de la derecha, de acuerdo con lo que informó el diario O Estado de Minas.

Frente a Flávio Bolsonaro, el hijo del exmandatario se ubica numéricamente por delante del actual presidente, con 47,6% frente al 46,6% de Lula. Una situación similar se repite en el hipotético duelo de Lula con el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (47,2% frente a 46,3%), la ex primera dama Michelle Bolsonaro (47,0% frente a 46,8%) y el expresidente Jair Bolsonaro, quien no cumple los requisitos para competir en las elecciones (47,4% frente a 46,6%).

Por otra parte, la encuesta también mostró que Lula, reflejando la extrema polaridad política que hay en Brasil, es el candidato que mayores índices de rechazo tiene dentro de la ciudadanía. Según el sondeo, el 52% de los encuestados dijo que en ningún caso votaría por Lula, número que desciende al 46,1% en el caso de Flávio Bolsonaro.

La ficha técnica de la encuesta indica que se basó en la realización de 5.028 entrevistas hechas en línea, mediante un método de elección aleatorio, entre el 18 y 23 de marzo. El margen de error es de un punto porcentual, con un nivel de confianza del 95%.

Según informó el portal Metrópoles, un grupo de asesores cercanos de Lula están monitoreando posibles factores que podrían haber contribuido al aumento de la desaprobación del actual gobierno durante el último mes. La encuesta de AtlasIntel mostró que el 53,5% de los brasileños desaprueba la administración, mientras que el 45,9% la aprueba.

Algunos políticos cercanos a Lula creen que el alza de los precios de los combustibles influyó en el resultado de la encuesta. La interpretación es que la encuesta coincidió con el período de mayor presión sobre los precios de los combustibles impulsado por la situación bélica en Medio Oriente, entre el 18 y 23 de marzo.

Desde el Palacio de Planalto también están atentos a la caída de la aprobación de Lula entre entre los segmentos más jóvenes y mayores del electorado.

El descenso del apoyo fue más pronunciado entre los jóvenes de 16 a 24 años, grupo en el que la desaprobación aumentó de 58,6% a 72,7%, y entre las personas mayores de 60 años, pasando de 39,2% a 50,8%.